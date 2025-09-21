5000만원 상당 소망 물품 저소득

독거노인 500세대에 전달 예정



경남 창원특례시는 BNK경남은행과 함께 창원명서시장에서 '독거 어르신 소망 물품 전통시장 장보기 및 배달 봉사'를 실시했다.

BNK경남은행, 창원특례시 독거어르신에 추석맞이 장보기 물품 전달. AD 원본보기 아이콘

지난 20일 열린 행사는 추석맞이 BNK경남은행 사회공헌의 날 행사로, 지역 독거 어르신을 지원하고 창원시 전통시장 활성화를 도모하는 취지에서 진행된 사회공헌 활동이다. 어르신이 사전에 요청하신 물품을 전통시장에서 직접 구매한 뒤, 가정까지 배달하며 독거 어르신의 안부를 확인하는 방식이다.

행사에는 장금용 창원시장 권한대행과 김태한 BNK경남은행장을 비롯해 경남은행 임직원 250명이 참여해 봉사활동을 하였으며, 이번 사회공헌 활동을 통해 창원시 관내 독거 어르신 500가구에 5만원 상당의 소망 물품과 5만원권 전통시장 상품권이 지원됐다.

김태한 은행장은 "지역에 상생의 온기를, 경제에 새로운 활기를 불어넣는 사회공헌활동에 직원들이 함께해 주어 감사하다"며 "앞으로도 지역의 소외된 곳에 나눔 문화를 확산하는 데에 경남은행이 앞장서겠다"고 말했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "BNK경남은행과 임직원 여러분이 지역사회를 위해 발 벗고 나서주신 데 대해 깊은 감사를 드린다"며 "오늘의 장보기 봉사가 어르신들께 따뜻한 위로가 되고, 명서전통시장에도 활기를 더하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

한편, BNK경남은행은 매년 명절 창원사랑상품권, 하절기 여름용품, 동절기 김장김치, 생필품 꾸러미 등 다양한 사회공헌사업을 지속해서 추진하여 지역사회 나눔 분위기 조성에 앞장서고 있다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>