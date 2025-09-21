관악구, 주민과 함께 추석맞이 가을 대청소

매월 주민자율대청소

서울 관악구(구청장 박준희)가 추석 연휴를 앞두고 지난 18일 주민들과 함께 가을 대청소를 실시하며 쾌적한 명절맞이 준비를 마쳤다고 21일 밝혔다.

인헌동 주민들과 띠녹지를 정비하는 박준희 관악구청장. 관악구 제공.

구는 2022년부터 매월 세 번째 목요일마다 주민이 자율적으로 참여하는 ‘주민자율대청소’를 꾸준히 이어오고 있다. 이번 청소 주간에는 긴 연휴를 대비해 대로변 낙엽을 수거하고 띠녹지, 무단투기 상습지역, 유동인구 밀집지역 등 청소 취약지를 집중 정비했다. 또한 빗물받이를 점검 및 정비해 태풍과 집중호우가 잦은 9월 침수 피해 예방에도 나섰다.

구는 이번 대청소에서 ‘주민자율대청소 안전수칙’을 마련해 참가 주민들의 안전을 최우선으로 하고, 청소가 끝난 뒤에는 청소 행정 등 구정 운영 전반에 대한 주민 의견을 청취하는 시간을 가졌다.

관악구는 효율적이고 친환경적인 청소 행정을 위해 ‘저소음·저공해 재활용품 수거 방식’을 도입하고 가로 쓰레기통을 늘려 도로 청결도를 높였다. 이어 재활용품 3종을 품목별로 배출할 수 있는 ‘재활용품 전용 봉투’를 배부하고, 자원순환 문화 확산을 위한 ‘자원순환동아리’를 운영하는 등 ‘청정삶터 관악’ 조성을 추진하고 있다.

박준희 관악구청장은 “쾌적한 도시 환경을 만들기 위해 주민자율대청소에 관심 갖고 적극 참여해 주시는 주민분들께 감사의 말씀을 드린다”며 “항상 주민의 목소리에 귀 기울여 주민들이 체감할 수 있는 선진 청소행정을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.





