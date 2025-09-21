대구기업 53.6%, 추석 상여금 못준다…대구상의 "관세여파 체감경기 악화"

71.6% 추석 체감경기 악화

49.6% "경기 더 나빠질 것"

대구상공회의소(회장 박윤경)는 추석 명절을 앞두고 기업 체감경기, 휴무 계획, 상여금 지급 등 업계동향을 파악하기 위해 지역 기업 443개사를 대상으로 '2025년 추석 경기 동향'을 조사했다고 21일 밝혔다.

조사 결과, 응답기업의 71.6%가 작년 추석보다 체감경기가 악화됐다고 답했고 전년과 비슷하다는 응답은 25.2%, 호전되었다는 응답은 3.2%에 불과했다.

체감경기 악화의 가장 큰 이유로 '내수 부진(52.9%)'을 꼽았고, '수출 감소(21.9%)', '원·부자재 가격 상승(12.9%)', '고물가(12.6%)' 등이 주요인으로 나타났다.

자금사정도 어려워진 것으로 나타나 응답기업의 62.2%는 지난해 추석보다 악화됐다고 밝혔고 전년과 비슷하다는 응답은 33.1%, 호전됐다는 응답은 4.7%에 불과했다.

한편, 10월 10일 휴무 여부와 관련하여 응답기업의 70.5%는 정상 근무한다고 답했으며, 휴무를 실시하는 기업은 27.0%, 미정은 2.5%로 나타났다.

휴무 실시 기업의 휴무 방식은 직원 단체 연차 사용이 69.3%, 회사 유급 휴가 제공이 24.0%, 기타가 6.7%를 차지했다.

휴무 실시 이유로는 '수주물량 감소(53.3%)' 를 가장 많이 꼽았으며, '직원 복지(34.7%)', '시설 점검 및 유지보수(5.3%)' 등이 뒤를 이었다.

추석 상여금은 지급 계획 없는 기업이 53.6%로 지급 계획 있는 기업(46.4%) 보다 많았다. 지급 계획 있는 기업의 상여금 규모는 '전년 수준'이 84.5%로 가장 많았고 '축소 지급'이 10.9%, 인상 지급이 '4.6%를 차지했다.

또한, 응답기업 4곳 중 3곳(75.2%)은 명절 선물 지급할 계획이라고 응답했다. 명절 선물로 지급할 품목으로는 '가공식품(햄, 참치 등)'이 45.9%로 가장 많았으며, 이어 '생활용품(43.5%)'과 '과일류(12.0%)' 순으로 집계됐다. 반면, 명절 선물 구입 시 대구 지역사랑상품권인 '대구로페이'를 활용하겠다고 응답한 기업은 11.5%로 나타났다.

아울러 추석 이후 경기 전망에 대해서는 '나빠질 것이다'라는 응답이 49.6%로 가장 많았다. 42.1%는 지난해 수준을 전망했고, '좋아질 것이다'라는 응답은 8.3%에 그쳤다.

이상길 대구상의 상근부회장은 "미국 관세정책과 고물가, 고환율 등의 영향으로 지역 기업의 체감경기가 악화된 것으로 보인다" 면서, "내수 활성화를 위한 정책적 지원과 기업의 유동성 확보를 위한 금융지원 등이 필요하다"고 밝혔다.





