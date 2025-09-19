구미 선주초등학교, 제26회 전국 119소방동요대회 금상 쾌거

맑고 힘찬 목소리로 안전의 메시지를 전달

경상북도 대표로 참가한 구미 선주초등학교(교장 박상일) 합창단이 지난 18일 경남 창원 로봇랜드 컨벤션센터에서 열린 제26회 전국 119소방동요대회에서 초등부 금상을 차지했다.

제26회 전국 119소방동요경연대회에서 초등부 금상을 수상하며 단체사진/ 김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

선주초등학교 합창단은 'Kusi-mama(개사) + 출동꼬마소방대 콜라보' 곡으로 무대에 올라 맑고 힘찬 목소리로 안전의 메시지를 전달하며 청중들의 큰 박수와 호응을 받았다.

이번 대회에는 전국 각 소방서를 대표하는 유치부 19개 팀, 초등부 17개 팀이 출전해 열띤 경연을 펼쳤다.

특히, 유신영 지도교사가 어린이 합창단을 이끈 공로를 인정받아 지도교사상(소방청장상)을 함께 수상하는 영예를 안았다.

조유현 구미소방서장은 "선주초등학교 합창단의 맑고 아름다운 목소리가 전국 무대에서 큰 감동을 선사했다"며 "아이들의 열정과 지도교사의 헌신에 깊은 감사의 뜻을 표한다"고 말했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>