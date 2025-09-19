본문 바로가기
광주 서구, 소상공인 특례보증 65억2천만원 추가 지원

호남취재본부 신동호기자

입력2025.09.19 18:25

시계아이콘00분 34초 소요
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

 뉴스듣기

스크랩 글자크기

글자크기 설정

업체당 최대 2천만원

광주시 서구가 도시철도 2호선 공사 장기화로 재정적 어려움을 겪는 소상공인을 위해 65억2,000만원 규모의 소상공인 특례보증을 추가 지원한다.

광주 서구가 19일 소상공인 특례보증 지원 협약식을 개최했다. 광주 서구 제공

광주 서구가 19일 소상공인 특례보증 지원 협약식을 개최했다. 광주 서구 제공

서구는 19일 김이강 서구청장을 비롯해 이상채 광주은행 부행장, 염규송 광주신용보증재단 이사장이 참석한 가운데 '2025년 소상공인 특례보증 지원 협약식'을 개최했다.


이에 따라 서구청은 3억원을 출연하고 광주은행은 2022·2023년 특례보증 사업의 잔여 한도 29억2,000만원을 전환, 광주신용보증재단은 총 65억2,000만원 규모의 신용보증을 지원한다.

특례보증 지원 대상은 서구에 사업장을 둔 소상공인·자영업자 등으로 광주신용보증재단의 심사와 보증을 거쳐 광주은행을 통해 무담보로 업체당 2,000만원까지 5년 이내로 대출이 가능하고 최대 1년간 5% 이내에서 대출이자를 서구에서 지원한다.


특히 서구는 도시철도 2호선 공사 현장 반경 300m 이내 상가를 대상으로 연말까지 보증한도액 36억원을 우선 지원한다. 자세한 사항은 서구소상공인경영지원센터 또는 광주신용보증재단 서구지점에 문의하면 된다.


김이강 구청장은 "장기간 계속된 공사와 경기침체로 어려움을 겪는 소상공인에게 이번 특례보증이 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 골목경제 회복과 소상공인 자립 기반 마련을 위한 다양한 지원 정책을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편, 서구는 지난 2월 42억원 규모의 특례보증을 시행해 소상공인들의 경영난을 지원했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

