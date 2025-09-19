내년 대한민국건강도시협의회 정기총회, 김해서 개최

경남 김해시가 내년 대한민국건강도시협의회(KHCP) 정기총회 개최지로 선정됐다.

시는 지난 18일 2025 대한민국건강도시협의회 가을 정기총회에서 김해시가 2026년 총회 개최지로 만장일치 결정됐다고 19일 밝혔다.

이와 함께 시는 협의회에서 주관하는 2025년 건강도시상 발전 분야에서 '건강정보 친화적 보건소 만들기' 사업을 발전상을 받았다.

협의회는 김해시가 ▲시민 건강 문해력 향상 전략 마련 ▲외국인과 어르신 등 취약계층 맞춤형 건강정보 제공 ▲INMEDIC 의료 통역 키오스크 도입 ▲보건소 환경 정비 및 시민 친화 공간 조성 ▲도시건강 프로파일 제작 등 시민이 건강정보에 쉽게 접근하고 이해, 활용할 수 있는 기반을 마련한 점을 높이 평가했다.

대한민국건강도시협의회는 2006년 발족해 시민 삶의 질 향상과 건강 형평성 실현을 목표로 지방정부 간 공공정책과 정보를 공유하며 지속 가능한 건강도시 실현에 앞장서고 있다.

현재 2019년 가입한 김해시를 포함해 총 103개 도시가 정회원으로 가입해 활동 중이다.

시 관계자는 "내년 가을 정기총회를 김해에서 열게 돼 매우 뜻깊다"라며 "이번 기회를 통해 김해시의 건강도시 성과를 널리 알리고 회원 도시와 교류, 협력해 건강도시 김해의 정책을 더욱 발전시켜 시민 모두가 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있게 하겠다"고 말했다.





