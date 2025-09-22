[why&next]숨 고른 코스피 '미라클 런'…23조 '빚투' 개미 참전하나

연휴 앞두고 외인·기관 매수세 둔화 경향

개인 신용잔고 23조 육박·미수금 이달 최고

개인 투자자들의 '빚투(빚내서 투자)' 규모가 연중 최대치 경신을 이어가고 있는 것으로 나타났다. 최근 코스피의 '미라클 런'에도 순매도로 대응하고 있는 동학개미가 투자 노선을 바꿀지 관심이 집중된다.

7거래일 사상 최고…'미라클 위크' 보낸 코스피

22일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난 19일 0.46% 내린 3445.24에 마감했다. 장중 한때 3467.89까지 치솟으며 역대 최고점을 경신하기도 했다. 개인이 홀로 5344억원어치를 사들이며 외국인과 기관의 매도 물량을 받아냈다.

염동찬 한국투자증권 연구원은 이날 코스피 약보합 마감에 대해 "개인의 수급은 명절 전후로 크게 변화가 없지만, 외국인과 기관은 명절 직전 2~3거래일 전부터 매수세가 둔화하는 흐름이 나타나는 경향이 있다"며 "수급 공백 가능성을 고려할 때 단기적인 상승세 둔화 가능성을 염두에 두어야 하지만 조정 폭이 강하지는 않을 것"으로 내다봤다.

그동안 개인 투자자들은 코스피 신기록 랠리에 미온적이었다. 실제로 이달 들어 코스피가 8% 뛸 동안 개인은 9조6700억원을 내다 팔았다. 지난 2~16일까지 11거래일 연속 순매도를 기록하기도 했다. 그러나 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 이벤트가 무난히 지나가고 정부의 시장친화적 정책들이 추진되기 시작하면서 개인들이 순매수로 돌아설 것이란 관측에도 조금씩 힘이 실리는 분위기다.

빚투 23조 돌파 눈앞

동학개미의 본격적인 '국장 복귀'를 점치는 근거 중 하나는 '빚투' 규모다. 금융투자협회에 따르면 지난 17일 기준 신용거래융자 잔고는 22조7797억원(코스피 13조8002억원·코스닥 8조9795억원)으로 7거래일 연속 연중 최고치를 갈아치웠다. 연초(약 15조5000억원) 대비로는 31%가량 늘어난 셈이다. 역대 최고치는 25조6540억원(2021년 9월 13일)이다.

신용거래융자 잔고는 투자자가 증권사로부터 자금을 빌려 주식을 산 뒤 갚지 않은 금액으로 통상 주가 상승이 예견될 때 늘어난다. 최근 미국이 금리 인하를 단행하면서 한국 역시 뒤따를 것이란 기대감이 형성된 가운데 대출 금리의 영향을 받는 신용거래 수요가 증가한 것으로 분석된다.

만기가 90~180일로 비교적 호흡이 긴 신용거래융자와 달리 만기가 3거래일에 불과한 위탁매매 미수금도 눈덩이처럼 불었다. 지난 17일 기준 위탁매매 미수금은 9296억원으로 이달 들어 최대치를 기록했다. 위탁매매 미수금이란 투자자가 주식을 매수할 때 거래 대금의 40%만 자기 돈으로 내는 미수거래를 하기 위해 증권사에서 빌린 금액으로, 이 값이 커질 경우 단기 급등장을 점친 투자자들이 늘어났다는 의미다. 만기 안에 갚지 못하면 증권사는 해당 주식을 강제 처분하는 반대매매에 들어간다.

한 증권사 관계자는 "이달 들어 개인 투자자들의 코스피 순매도가 10조원에 육박하는 걸 보면 동학개미들은 여전히 박스피 회귀에 대한 경험적 데이터에 민감하게 반응하고 있는 것 같다"면서도 "증시로 유입되는 자금의 파이가 커지고 있는 점은 긍정적 요소"라고 설명했다. 현재 증시 진입 대기성 자금으로 인식되는 투자자 예탁금은 74조9000억원(지난 16일 기준)으로 역대 최대 규모였던 77조9000억원(2021년 5월) 수준을 넘보고 있다.

국내·외 주식투자가 동시에 확대되는 점에 주목한 분석도 있다. 윤유동 NH투자증권 연구원은 "지난해까지만 해도 이벤트에 따라 국내 주식 투자자들이 해외주식으로, 해외주식 투자자들이 다시 국내 주식으로 옮겨오는 모습이었는데 올해부터는 두 시장의 거래대금이 유지 혹은 함께 증가하고 있다"며 "금리 인하 사이클, 정부의 대체투자 수단 활성화 의지하에 추가적인 시장의 성장도 가시화되고 있다"고 진단했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



