[포토] 외신기자 간담회 발언하는 조현 장관

조현 외교부 장관이 19일 서울 중구 프레스센터에서 열린 SFCC외신기자 간담회에 참석, 신정부 외교성과와 향후 외교정책 추진 방향에 대해 발언 하고 있다.







