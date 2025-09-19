광주평화열차, 시민 340명 태우고 'DMZ로'

오월정신 '통일체험열차' 19일 효천역 출발

6월 이어 두번째…3일 만에 모집 완료 호응

고광완 광주시 행정부시장이 19일 오전 남구 효천역에서 열린 '2025 광주평화열차 1980 트레인 출무식'에 참석해 탑승객과 함께 기념 촬영을 하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시가 주관하는 '2025 광주평화열차 1980 트레인'이 19일 오전 6시 30분 효천역을 출발해 경기도 파주시 비무장지대(DMZ)로 향했다.

이번 평화열차에는 340명의 시민이 탑승했으며, 1980년 5월 광주 정신을 되새기고 평화와 통일의 가치를 직접 체험할 수 있도록 기획됐다. 지난 6월에 이어 두 번째로 운행하는 이 특별열차는 시민들의 뜨거운 관심 속에 모집 시작 3일 만에 마감됐다.

출발 전 효천역 광장에서는 '광주가 왔다, 통일이 온다'를 주제로 한 출무식이 열렸다. 고광완 행정부시장이 시민 대표에게 1980년대 열차표를 디자인한 '평화행 티켓'을 전달하는 등 의미 있는 시간을 가졌다.

광주평화열차는 효천역에서 임진강역까지 특별기차로 이동하며, 열차 안에서 1980년 5월을 주제로 한 음악다방과 연극 공연 등 시민 참여형 문화 프로그램이 진행된다. 임진강역 도착 후에는 파주시 DMZ 일원에서 안보현장 견학이 이어진다.

고광완 행정부시장은 "세대를 아우르는 다양한 연령층이 참여해 광주의 민주·평화정신을 확산하고 그 의미를 되새기는 새로운 계기가 될 것"이라고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자



