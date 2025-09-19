국립부경대, 전국 조정대회 ‘활약’… 조정 명문 인정받아

충주 탄금호배 1위·K-water 사장배 2, 3위

국립부경대학교 체육진흥원(원장 신종대) 조정부가 제11회 충주 탄금호배 전국생활체육조정대회에서 금메달 1개, 제22회 K-water 사장배 물사랑 전국조정대회에서 은메달 1개와 동메달 1개를 따냈다.

국립부경대 조정부(감독 이준철)는 지난 9월 6일부터 7일까지 충주 탄금호 국제조정경기장에서 열린 제11회 충주 탄금호배 전국생활체육조정대회에서 김영준, 최근호, 이재욱, 서정환, 전재혁 선수가 남자대학부 4+ 종목에서 1위에 올랐다.

이어 9월 14일 같은 장소에서 열린 제22회 K-water 사장배 물사랑 전국조정대회에서는 서정환, 김영준 선수가 무타페어 종목에서 2위에 올라 은메달을 차지했다.

이 대회에서 김지호, 최근호, 전재혁, 이재욱 선수는 쿼드러플스컬 종목에서 3위에 올라 동메달을 받았다.

국립부경대 조정부는 1983년 창단 이래 장보고기 전국 조정대회에서 16번의 종합우승을 기록하고, 각종 전국대회에서 100회 이상 우승하는 등 조정 명문으로 인정받고 있다.





