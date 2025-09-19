본문 바로가기
국립부경대, 전국 조정대회 ‘활약’… 조정 명문 인정받아

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.19 13:55

충주 탄금호배 1위·K-water 사장배 2, 3위

국립부경대학교 체육진흥원(원장 신종대) 조정부가 제11회 충주 탄금호배 전국생활체육조정대회에서 금메달 1개, 제22회 K-water 사장배 물사랑 전국조정대회에서 은메달 1개와 동메달 1개를 따냈다.

조정부 선수들이 제22회 K-water 사장배 물사랑 전국조정대회에서 수상 후 기념사진을 찍고 있다. 국립부경대 제공

조정부 선수들이 제22회 K-water 사장배 물사랑 전국조정대회에서 수상 후 기념사진을 찍고 있다. 국립부경대 제공

국립부경대 조정부(감독 이준철)는 지난 9월 6일부터 7일까지 충주 탄금호 국제조정경기장에서 열린 제11회 충주 탄금호배 전국생활체육조정대회에서 김영준, 최근호, 이재욱, 서정환, 전재혁 선수가 남자대학부 4+ 종목에서 1위에 올랐다.


이어 9월 14일 같은 장소에서 열린 제22회 K-water 사장배 물사랑 전국조정대회에서는 서정환, 김영준 선수가 무타페어 종목에서 2위에 올라 은메달을 차지했다.

이 대회에서 김지호, 최근호, 전재혁, 이재욱 선수는 쿼드러플스컬 종목에서 3위에 올라 동메달을 받았다.


국립부경대 조정부는 1983년 창단 이래 장보고기 전국 조정대회에서 16번의 종합우승을 기록하고, 각종 전국대회에서 100회 이상 우승하는 등 조정 명문으로 인정받고 있다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
