본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

포천시, 한탄강 세계드론제전과 함께하는 코베아 캠핑페스타 개최

이종구기자

입력2025.09.19 12:20

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

10월 9일부터 12일까지 열려

경기 포천시는 한탄강에서 오는 10월 9일부터 12일까지 열리는 '포천 한탄강 세계드론제전' 기간 동안 캠핑과 드론, 공연을 동시에 즐길 수 있는 '코베아 캠핑페스타'가 개최한다고 19일 밝혔다.

포천 한탄강 세계드론제전 포스터. 포천시 제공

포천 한탄강 세계드론제전 포스터. 포천시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 국내 대표 아웃도어 브랜드 코베아가 주관하며, 가족 단위 방문객과 캠핑 마니아, 반려동물 동반객 모두가 즐길 수 있는 힐링 공간을 제공한다.


캠핑존은 자율캠핑존, 코베아존(글램핑), 펫존, 카라반존 등으로 구성되며, 전시 구역에서는 코베아의 인기 상품을 직접 체험할 수 있다. 특히 캠핑존은 세계드론제전 행사장 바로 옆 공간에 마련돼, 방문객들이 캠핑을 즐기면서 세계드론라이트쇼를 편안하게 관람할 수 있는 최적의 장소로 조성됐다.

포천시 관계자는 "이번 캠핑페스타를 통해 방문객들이 캠핑을 즐기면서 드론과 공연을 함께 경험할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.


한편, 캠핑 예약은 코베아 쇼핑몰 누리집을 통해 가능하다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"원하는 이름 나올 때까지 칸쵸 싹쓸이"…때아닌 품절대란에 '매출 3배 폭등'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

새로운 이슈 보기