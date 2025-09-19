포천시, 한탄강 세계드론제전과 함께하는 코베아 캠핑페스타 개최

10월 9일부터 12일까지 열려
경기 포천시는 한탄강에서 오는 10월 9일부터 12일까지 열리는 '포천 한탄강 세계드론제전' 기간 동안 캠핑과 드론, 공연을 동시에 즐길 수 있는 '코베아 캠핑페스타'가 개최한다고 19일 밝혔다.
포천 한탄강 세계드론제전 포스터. 포천시 제공
이번 행사는 국내 대표 아웃도어 브랜드 코베아가 주관하며, 가족 단위 방문객과 캠핑 마니아, 반려동물 동반객 모두가 즐길 수 있는 힐링 공간을 제공한다.
캠핑존은 자율캠핑존, 코베아존(글램핑), 펫존, 카라반존 등으로 구성되며, 전시 구역에서는 코베아의 인기 상품을 직접 체험할 수 있다. 특히 캠핑존은 세계드론제전 행사장 바로 옆 공간에 마련돼, 방문객들이 캠핑을 즐기면서 세계드론라이트쇼를 편안하게 관람할 수 있는 최적의 장소로 조성됐다.
포천시 관계자는 "이번 캠핑페스타를 통해 방문객들이 캠핑을 즐기면서 드론과 공연을 함께 경험할 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.
한편, 캠핑 예약은 코베아 쇼핑몰 누리집을 통해 가능하다.
포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
