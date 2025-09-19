본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

고흥 군립하늘공원 공정률 80%…10월부터 '안치' 사전접수

호남취재본부 김재승기자

입력2025.09.19 13:56

시계아이콘00분 48초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

읍면사무소·군청 주민복지과서 신청

전남 고흥군(군수 공영민)은 군민의 오랜 숙원사업인 '고흥군립하늘공원 조성사업'이 공정률 80%를 넘어 마무리 단계에 접어듦에 따라 오는 10월부터 개원 준비의 일환으로 안치 사전접수를 시작한다고 밝혔다.


사전접수는 가까운 읍·면 사무소 또는 고흥군청 주민복지과를 방문해 안치 신청을 미리 등록할 수 있다. 안치 위치는 정식 개원 이후 실제 골분이 시설에 입고되는 시점에 따라 순서대로 배정된다.

고흥군립하늘공원 조감도.

고흥군립하늘공원 조감도.

AD
원본보기 아이콘

이번 사업에는 총 197억원의 예산이 투입돼 고흥읍 호형리 일원에 조성 중이다. 고흥군립하늘공원에는 봉안당·자연장지(잔디형)·유택동산·주차장 등 시설이 마련되며, 봉안당(1만6,160기)·자연장지(2,214기)는 당초 계획보다 확대돼 군민 편의성이 크게 향상될 것으로 기대된다.

고흥군립하늘공원은 고흥에 6개월 이상 거주한 군민과 그 직계 존·비속, 관내 분묘 개장자, 하늘공원에 직계 존·비속이 안치된 경우 무연고 사망자, 관내 사망 외국인 등 일정 요건을 충족하면 이용할 수 있다.


사용료는 봉안당 개인단 80만원(관외 160만원), 부부단 160만원(관외 320만원), 자연장지 50만원(관외 100만원), 유택동산 산골 1만원으로 책정됐다. 사용기간은 30년이며, 1회에 한해 30년 연장할 수 있다. 무연 유골은 관내만 적용되며, 5년간 10만 원으로 관리비는 별도로 부담해야 한다.


공영민 군수는 "하늘공원이 단순히 유골을 안치하는 공간이 아니라, 군민이 추모와 휴식을 함께 누릴 수 있는 공간이 되기를 바란다"며 "사전접수를 통해 개원과 동시에 원활하게 이용할 수 있도록 준비에 최선을 다하고 있다"고 말했다.

한편 군은 남은 공정을 철저히 마무리하고 운영 준비를 차질 없이 추진, 군민들이 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 장사시설로 조성할 계획이다. 이를 통해 원거리 이용 불편과 경제적 부담을 해소하고, 합리적 비용으로 안정적인 장례 서비스를 제공할 계획이다.





호남취재본부 김재승 기자 seung4986@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

새로운 이슈 보기