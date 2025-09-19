李 "민주당 70년, 민주주의 영광의 역사…민생회복·경제성장 함께"

더불어민주당 창당 70주년 기념식 李 축사

이재명 대통령 불참…강훈식 비서실장 대독

"민주당 당원·국민 빼놓고 얘기할 수 없어"

이재명 대통령이 더불어민주당 창당 70주년을 축하하며 "민생회복과 경제성장, 대한민국 재도약을 이루는 길에 모든 당원 동지 여러분이 국민과 함께 힘을 모아주시길 바란다"고 했다.

정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회 의원회관에서 열린 창당 70주년 기념식 '국민과 함께, 당원과 함께 민주 70'에서 축사하고 있다. 2025.9.19 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

19일 여의도 국회 의원회관에서 열린 민주당 창당 70주년 기념식 축사를 통해 이 대통령은 "대한민국은 지금껏 겪어보지 못한 복합위기에 직면했다"며 이렇게 전했다. 이 대통령은 기념식에 불참했으며 강훈식 대통령 비서실장이 축사를 대독했다.

이 대통령은 "최근 3년간 민생경제는 심각한 상태로 망가졌고 급격한 통상질서 변화, 공급망 재편, 기후위기에 따른 산업전환이 대한민국의 미래를 위협하고 있다"며 "지금의 위기를 도약의 성장의 기회로 만들어야 하는데, 그러기 위해서는 우리가 가진 모든 힘을 모아야 한다"고 했다.

이 대통령은 "민주당의 지난 70년은 민주주의를 지켜온 영광의 역사다"며 "민주당은 1925년 자유당 독재에 맞서 창당한 이래 민주주의를 지키기 위해 부단히 노력했다"고 했다. 그는 "독재에 항거하며 민주주의를 일궈오신 모든 당원동지 여러분들의 헌신이 있었기 때문에 오늘날 민주 대한민국이 존재한다"며 "12·3 내란의 밤에 국민과 손잡고 무장 계엄군에 맞서 민주주의를 지켜주신 당원동지 여러분께 경의를 표한다"고 강조했다.

이 대통령은 "이재명 정부는 빛의 혁명으로 탄생한 네 번째 민주 정부"라며 "12·3 내란은 민주주의가 흔들리면 민생경제는 물론 나라 자체가 송두리째 흔들린다는 뼈저린 교훈을 줬다"며 "국민주권정부는 주권자의 명령을 충실하게 받들어 앞으로도 변함없이 민주주의를 지켜나가고 온전한 국민 주권을 실행하기 위해 더욱 노력하겠다"고 다짐했다.

정청래 더불어민주당 대표와 권노갑 창당70주년기념사업추진공동위원장을 비롯한 상임고문단이 19일 국회 의원회관에서 열린 창당 70주년 기념식 '국민과 함께, 당원과 함께 민주 70'에서 묵념하고 있다. 2025.9.19 김현민 기자 원본보기 아이콘

또 "이날은 민주당의 70주년 기념일이자 9·19 공동선언 7주년 기념일"이라며 "평화는 일상의 기본이자 민주주의의 토대이며 경제발전의 필수 조건"이라고 전했다. 그러면서 "분단과 대결은 남과 북 모두에게 아무런 이익이 되지 않는다"며 "지난 3년간 이어져 온 불신과 반목을 넘어 한반도 평화와 번영의 정신을 굳건하게 세울 때"라고 했다.

끝으로 "민주당이 이뤄온 성과는 당원동지 여러분의 성과가 없이는 결코 이룰 수 없었으며 동시에 민주당의 과거와 현재, 나아갈 미래는 국민을 빼놓고 이야기할 수도 없다"며 "당원동지를 믿고 국민을 믿고 힘차게 앞으로 나아가겠다"고 전했다.

한편 이날 기념식에선 인공지능(AI)으로 제작한 고(故) 신익희 초대 당대표, 故 김대중 전 대통령, 故 노무현 전 대통령의 축사 영상도 공개됐다.





