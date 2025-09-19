본문 바로가기
수도권 7개 시·군 "팔당 수계 규제 개선해야"…대국민 서명운동

정두환기자

입력2025.09.19 10:28

수정2025.09.19 10:31

주민지원사업비 현실화, 중첩규제 개선 등 요구

서울지역 상수원인 팔당 수계에 포함된 7개 시·군과 지역 주민들이 정부에 규제 개선을 요구하는 서명운동에 나섰다.

지난 12일 용인 모현읍 행정복지센터에서 특별대책지역 수질보전정책협의회가 개최한 주민설명회에서 협의회 관계자가 지역 주민들에게 팔당 수계의 규제 개선 필요성을 설명하고 있다. 용인시 제공

19일 용인시 등에 따르면 한강수계에 포함된 7개 지자체와 특별대책지역 수질보전정책협의회는 팔당 수계규제 개선을 위한 서명운동을 벌이고 있다.


서명운동에 나선 지자체는 용인시를 비롯해 가평군·광주시·남양주시·양평군·여주시·이천시 등 7개 시·군이다.

용인시의 경우 지난 12일 모현읍행정복지센터에서 특별대책지역 1권역인 처인구 모현읍 이장단을 대상으로 주민설명회를 열었다. 설명회는 팔당 수계주민지원사업비 현실화와 중첩규제 개선을 위한 규제개선 서명운동에 대한 내용을 공유하기 위해 마련됐다.


이 자리에서 협의회 측은 주민지원사업의 현실화와 합리적인 규제개선의 필요성을 설명했다. 협의회는 오는 11월까지 팔당 수계 인근 지자체의 목소리를 모아 정부에 규제 개선을 건의할 예정이다.


설명회에서 문승종 협의회 용인시 주민대표는 "지난 50여년 동안 수도권에 식수원을 공급하기 위해 묵묵히 희생한 팔당 수계 주민들을 지원하는 주민지원사업비까지 정부가 일방적으로 삭감한 것은 법 제정 당시 정부와 주민의 합의를 무너뜨리는 행위"라고 주장했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr


