정청래 "조희대 대법원장, 결자해지하라…국민적 불신 자업자득"

문혜원기자

입력2025.09.19 10:14

정청래 더불어민주당 대표가 19일 윤석열 전 대통령 사건 심리 재판부에 법관을 추가한 사법부 조치를 두고 "법관 한 명을 증원한다고 (대선 개입 의혹에 대한) 면피가 가능하겠나"라며 조희대 대법원장의 사퇴를 거듭 촉구했다.

정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

정 대표는 이날 국회 본청에서 열린 최고위원회의에서 "이미 시간이 늦었다. 내란 재판이 제대로 진행되지 않고 구속기간 만료로 다 풀려나지 않을까 걱정하고 있다"며 이같이 말했다.


정 대표는 "(법원이) 민주당 법안 발의와 별도로 내란 사건 재판을 맡은 형사합의25부 법관 증원, 일반 사건 재배당을 검토하겠다고 뒤늦게 말하고 있다"며 "조희대에게 묻는다. 왜 진작 내란전담재판부를 만들지 않았나"라고 했다.

이어 "이재명 당시 대선후보에 대한 평상적 절차만 지켰어도 대선 후보를 바꿔치기 하려 했다는 의심도 없었을 것"이라며 "왜 그때 그렇게 이재명 (대통령) 공직선거법 (위반 사건) 파기환송을 번갯불에 콩 구워 먹듯 빨리해야만 했는지, 지금도 같은 생각인지 입장을 밝히라"고 했다.


그러면서 "조희대 대법원장을 둘러싼 내부 비판과 국민 불신은 모두 조희대 대법원장 본인이 자초한 일"이라며 "본인이 결자해지하라"고 촉구했다.


한편 정 대표는 송언석 국민의힘 원내대표가 정 대표의 국회 교섭단체 대표 연설 도중 '노상원 수첩대로 됐으면 좋았을 것'이라는 취지의 발언을 한 데 대해 "그런데 말입니다. 송언석 의원은 언제까지 사과하지 않고 버틸 겁니까"라며 재차 사과를 촉구했다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

