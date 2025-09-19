정청래 "조희대 대법원장, 결자해지하라…국민적 불신 자업자득"

정청래 더불어민주당 대표가 19일 윤석열 전 대통령 사건 심리 재판부에 법관을 추가한 사법부 조치를 두고 "법관 한 명을 증원한다고 (대선 개입 의혹에 대한) 면피가 가능하겠나"라며 조희대 대법원장의 사퇴를 거듭 촉구했다.

정청래 더불어민주당 대표가 19일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

정 대표는 이날 국회 본청에서 열린 최고위원회의에서 "이미 시간이 늦었다. 내란 재판이 제대로 진행되지 않고 구속기간 만료로 다 풀려나지 않을까 걱정하고 있다"며 이같이 말했다.

정 대표는 "(법원이) 민주당 법안 발의와 별도로 내란 사건 재판을 맡은 형사합의25부 법관 증원, 일반 사건 재배당을 검토하겠다고 뒤늦게 말하고 있다"며 "조희대에게 묻는다. 왜 진작 내란전담재판부를 만들지 않았나"라고 했다.

이어 "이재명 당시 대선후보에 대한 평상적 절차만 지켰어도 대선 후보를 바꿔치기 하려 했다는 의심도 없었을 것"이라며 "왜 그때 그렇게 이재명 (대통령) 공직선거법 (위반 사건) 파기환송을 번갯불에 콩 구워 먹듯 빨리해야만 했는지, 지금도 같은 생각인지 입장을 밝히라"고 했다.

그러면서 "조희대 대법원장을 둘러싼 내부 비판과 국민 불신은 모두 조희대 대법원장 본인이 자초한 일"이라며 "본인이 결자해지하라"고 촉구했다.

한편 정 대표는 송언석 국민의힘 원내대표가 정 대표의 국회 교섭단체 대표 연설 도중 '노상원 수첩대로 됐으면 좋았을 것'이라는 취지의 발언을 한 데 대해 "그런데 말입니다. 송언석 의원은 언제까지 사과하지 않고 버틸 겁니까"라며 재차 사과를 촉구했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>