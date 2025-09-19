부산시교육청, ‘AI 시대 자녀 교육 방향’ 특강 개최

부산시교육청(교육감 김석준)은 오는 22일 오전 10시 부산진구 양정동 교육연구정보원에서 'AI 시대 자녀 교육의 방향'을 주제로 학부모 특강을 연다고 전했다.

이번 특강은 인공지능 시대를 살아갈 학생들의 바람직한 성장을 지원하고 학부모의 교육적 역할을 모색하기 위해 마련됐다.

강연은 미래교육연구소 오기영 소장이 맡아 'AI와 함께 자라는 아이, 부모가 열어주는 미래' 주제로 진행된다. 오 소장은 급변하는 디지털 사회에서 부모가 자녀 교육의 든든한 동반자로서 어떤 준비와 실천을 해야 하는지 구체적인 방향을 제시할 예정이다.

주요 내용은 ▲AI 시대의 학습 환경 변화 ▲AI(인공지능)와 HI(인간지능)의 조화로운 활용 ▲가정에서 실천할 수 있는 디지털 시민성·자기 조절·학습 습관 형성 방안 등이다. 특히 부모가 단순한 보호자를 넘어 자녀가 스스로 사고하고 성장할 수 있도록 돕는 '미래를 함께 여는 동반자'임을 강조한다. 또 자녀의 정서 발달과 인성 함양을 지원하는 가정의 역할도 함께 다룬다.

김석준 교육감은 "AI는 학습을 지원하는 매개체이지만 HI는 아이의 마음을 열고 사고를 확장하는 힘"이라며 "이번 특강을 통해 학부모님들이 자녀와 함께 AI와 HI의 조화를 이루며 미래 교육의 길을 모색하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>