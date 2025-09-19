"긴축재정 반대"…프랑스 전역서 대규모 시위

최대 100만명 참여…309명 체포

프랑스 정부의 긴축재정 예산안에 분노한 군중이 지난 10일 '국가 마비' 시민운동에 이어 18일(현지시간) 대규모 시위에 나섰다.

거리로 나온 시민들은 국민 생활이 어려워지고 있고, 세금으로 운영되는 학교와 공립병원, 실업수당 등 사회 안전망은 계속 줄어들고 있다며 정부의 예산안을 비판했다. 또 빈곤과 불평등이 심화하고 있다고 지적했다.

18일(현지시간) 프랑스 파리에서 정부의 예산안에 반대하는 시위에 시민들이 참여했다.

외신들은 이날 시위 현장에 '부자에게 세금을 부과하라'는 플래카드가 다수 걸렸다고 전했다.

은퇴 공무원 피에르 쿠루아는 AP에 "프랑스의 재정 적자는 문제이지만 공공서비스를 삭감한다고 해결되는 것은 아니다"라고 말했다.

IT 종사자 시리엘은 BBC에 "마크롱 대통령의 경제·사회 정책과 프랑수아 바이루 전 총리의 예산안에 동의하지 않아서 파업에 참여했다"며 "새 정부가 더 좌파적으로 기울어진다면 해결책의 시작이 될 것"이라고 밝혔다.

프랑스 내무부에 따르면 이날 전국에서 50만6000명 이상이 시위에 참여했으며, 수도 파리에서는 5만5000명이 시위를 벌였다. 이번 시위를 주도한 강성 노조 노동총동맹(CGT)은 전국에서 100만명이 넘는 군중이 참여했다고 추산했다. 앞선 10일 시위에서 20만명이 모인 것과 비교하면 규모가 많이 늘어났다.

이번 시위로 지난 10일엔 비교적 피해가 적었던 전국 교통이 마비됐다. 파리교통공사(RATP) 4대 노조가 18일 파업을 선언하며 기관사 없이 자동 운행하는 지하철 3개 노선만 정상 운행했다. 프랑스 철도공사(SNCF)는 고속열차 10대 중 9대가 운행 중이나, 지역 내 열차(TER) 노선은 약 60%만 운행한다고 밝혔다.

프랑스 공공서비스부는 공무원 중 약 10.95%가 파업에 돌입했다고 밝혔다. 전국 초등학교 교사 약 3분의 1이 파업에 참여했으며, 약국은 98%가 파업에 참여했다.

프랑스 정부는 질서 유지를 위해 8만명의 경찰과 드론, 장갑차 등을 투입했다. 일부 지역에서는 경찰이 최루탄을 사용하고, 리옹과 낭트에서 몸싸움이 벌어지는 등 경찰과 시위대 간 소규모 충돌이 발생했으나 대체로 평화로웠다고 가디언 등은 전했다. 내무부에 따르면 전국에서 309명이 체포됐고 134명이 구금됐다.

이번 시위는 사임한 바이루 전 총리가 지난 공공 부채 감축을 위해 7월 정부 지출 동결과 공휴일 이틀 폐지 등을 담은 지출 440억유로 삭감 긴축 재정안을 발표하며 촉발됐다. 지난해 프랑스 재정 적자는 국내총생산(GDP)의 5.8%에 달했는데, 이는 유럽연합(EU)의 적자 상한선인 3%의 약 두배에 달하는 수치다.

지난 10일 취임한 세바스티앵 르코르뉘 신임 총리는 공휴일 폐지안을 철회하겠다고 밝히고 야당들과 회담을 가지며 한발 물러났지만 반발은 계속되고 있다.

AP 통신은 이번 사태는 르코르뉘 신임 총리와 마크롱 대통령에 대한 압박을 더욱 강화하는 계기가 됐다고 밝혔다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



