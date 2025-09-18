"맘 편히 대세요" … 추석 연휴, 김해 동상시장 공영주차장 '무료 개방'

경남 김해시도시개발공사가 추석 연휴를 맞이해, 오는 10월 5일부터 8일까지 4일간 동상시장 공영주차장을 무료 개방한다.

공사는 추석 연휴에 동상시장 이용객과 귀성객의 주차 불편을 덜고 전통시장 중심의 지역 상권에 활력을 불어넣고자 무료 개방을 결정했다고 18일 밝혔다.

경남 김해 동상시장 공영주차장. 김해시 제공

김해동상시장 공영주차장은 127억원을 투입해 전체면적 7997㎡, 지상 7층, 185면 규모로 2022년 건립됐다.

공사 관계자는 "주차장 무료 개방을 통해 시민들이 더 편리하게 전통시장을 이용할 수 있길 기대한다"라며 "앞으로도 지역사회와 상생할 수 있는 다양한 지원 방안을 지속해서 추진하겠다"고 말했다.

주차장 이용에 관한 자세한 문의는 공사 도시재생팀에 문의하면 안내받을 수 있다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr



