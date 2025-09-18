본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

'대마젤리' 지인에게 건넨 대학원생, 항소심서 벌금형

박승욱기자

입력2025.09.18 16:29

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대마 성분이 든 젤리를 먹고 이를 지인들에게 건넨 대학원생이 항소심에서 벌금형을 선고받았다.


서울동부지법 모습. 연합뉴스

서울동부지법 모습. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

서울동부지법 형사항소1-1부(부장판사 맹현무)는 18일 마약류관리법 위반(대마) 혐의로 재판에 넘겨진 대학원생 오모씨(27)의 항소심에서 징역 2년에 집행유예 3년을 선고한 원심을 파기하고 벌금 2000만원을 선고했다.

앞서 검찰은 오씨가 대마 젤리를 무상으로 나눠줬더라도 제3자까지 섭취하게 한 점 등을 들어 1심의 집행유예가 가볍다며 항소했고, 오씨 측은 형이 무겁다며 쌍방 항소했다.


재판부는 "대마 젤리를 제3자까지 섭취하게 한 사건으로 죄질이 가볍지 않다"면서도 "범행을 인정하고 반성하는 점, 초범인 점 등을 고려했으며 20대 사회초년생으로 미래를 고려해 특별히 벌금형을 선택했다"고 판시했다.


오씨는 2023년 12월 서울 마포구의 한 클럽 근처에서 대마 젤리를 먹고 지난해 3월에는 남은 젤리를 지인에게 건넨 혐의로 기소됐다.




박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅스 직원들 때아닌 집단소송 "크록스 신지 말래서 12만원 썼는데" 뿔난 스타벅... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뚱뚱한 게 낫다?…'건강의 적' 반전 결과

"원수는 외나무 다리에서"…박근혜·조희대 쓰리샷 올린 최민희 표정 보니

"크록스 금지에 12만원 썼는데…" 스타벅스 직원들 소송

저속노화 열풍에 셀럽들 극찬 이어지더니…1위 오른 '이것'

고민정, 오세훈 한강버스에 "2시간이면 제주 다녀오겠다"

혹평 쏟아지더니 반전…품절대란이라는 '이 모델'

안전자산 새 주인공 등장?…올해 '금'보다 더 반짝인 '은'

새로운 이슈 보기