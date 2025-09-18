내란특검, ‘계엄사 인력파견 검토 의혹’ 국정원 압수수색

'계엄 선포 조치사항' 문건 등 확보 시도…만든 실무자 소환조사

내란 특별검사팀이 국가정보원의 계엄사령부 파견 검토 의혹과 관련해 강제수사에 착수했다.

18일 법조계에 따르면 특검팀은 이날 서울 서초구 내곡동에 위치한 국정원 청사에 검사와 수사관을 보내 압수수색영장을 집행 중이다.

특검팀은 국정원으로부터 계엄 당일 계엄사와 합동수사본부 등에 80여명의 인력을 파견하고 중앙합동정보조사팀을 꾸리려 했다는 의혹과 관련한 자료를 제출받기 위해 압수수색에 착수한 것으로 전해졌다.

앞서 더불어민주당 윤건영 의원은 계엄 당일 국정원이 인력 파견 계획 등이 담긴 문서를 생산했다는 의혹을 제기했다. 윤 의원은 해당 문건에 임시 특례법을 대통령령으로 제정해 국정원 직원이 수사하는 것을 가능하게 한다는 내용도 포함됐다며 "명백한 계엄 동조 행위"라고 주장했다.

특검팀은 이날 문건을 생산한 담당 부서의 실무자도 소환해 조사한 것으로 전해졌다.





