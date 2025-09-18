부산-서울 교육청, 문해력·수리력 강화 위해 손잡다

진단검사 문항 공동 개발·검토 협력



학생 맞춤형 학습 지원 기반 마련

부산시교육청과 서울시교육청이 학생들의 문해력·수리력 강화와 미래 역량 향상을 위해 협력체계를 구축한다.

김석준 부산시교육감과 정근식 서울시교육감은 18일 오후 충북 충주 엔포드호텔에서 두 교육청 관계자들이 참석한 가운데, 문해력·수리력 진단검사 시행 및 문항 개발 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

부산시교육청과 서울시교육청이 학생들의 문해력·수리력 강화와 미래 역량 향상을 위해 업무협약을 맺고 있다. 부산교육청 제공

이 협약은 진단검사의 안정적 시행과 문항 개발의 원활한 추진을 목표로 하며, 두 교육청은 ▲문항 공동 개발·검토 ▲결과 처리 협의체 구성 등을 통해 상호 협력할 예정이다.

부산시교육청은 김석준 교육감의 주요 공약 중 하나인 문해력·수리력 강화 정책 연구를 추진 중이다. 이번 협약으로 학생 개개인의 문해력·수리력 수준 진단과 결과 처리가 가능해짐에 따라, 이후 추가적인 연구와 정책 수립으로 이어간다는 계획이다.

김석준 교육감은 "문해력·수리력은 학생들의 학습과 삶의 맥락에서 중요한 핵심 역량"이라며 "이번 협약이 맞춤형 학습 지원의 출발점이 되어, 학생들의 역량을 키워나가는 뜻깊은 계기가 되길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



