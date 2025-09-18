고양시, 제21회 대한민국 지방자치경영대전 국무총리상 수상

'고양맞춤형 일자리 학교 사업'우수시책 선정

취업 연계형 모델로 높은 평가

경기 고양특례시(시장 이동환)는 18일 행정안전부와 한국일보가 공동 주최하는 '제21회 대한민국 지방자치경영대전'에서 최우수상(국무총리상)을 수상했다고 밝혔다.

이정화 고양시 제2부시장(오른쪽)이 18일 ‘제21회 대한민국 지방자치경영대전' 최우수상을 수상한 후 한순기 행정안전부 지방재정경제실장과 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공 AD 원본보기 아이콘

'대한민국 지방자치경영대전'은 전국 지방자치단체의 창의적이고 모범적인 정책을 발굴해 전국에 공유·확산하기 위해 매년 개최되는 권위 있는 대회로, 올해는 5개 분야에서 치열한 경쟁이 펼쳐졌다.

시는 '지역활력 제고 분야'에서 '고양맞춤형 일자리 학교' 사업이 우수시책으로 선정되며 수상의 영예를 안았다.

이 사업은 지역 산업구조에 적합한 맞춤형 직업교육훈련을 통해 교육과 취업을 연계하고, 지역 고용을 활성화하는 것을 목표로 한다. 특히 단순한 직업교육을 넘어 기업, 지자체, 고용 유관기관이 유기적으로 협력하는 취업 연계형 모델이라는 점에서 높은 평가를 받았다.

또한 ▲호텔 객실 코디네이터 양성과정 ▲물류 현장실무자 양성과정 등의 직업교육 프로그램을 통해 중장년층과 경력단절 여성 등 다양한 계층의 경제활동 참여를 이끌어낸 점도 주효했다.

올해는 ▲건물종합관리 전문인력 양성과정 ▲물류 현장실무자 양성과정 ▲ 화물운송물류 전문인력 양성과정을 운영하며 꾸준히 지역 주민의 높은 관심을 받고 있다.

이동환 고양특례시장은 "이번 수상은 고양시의 실효성 있는 일자리 정책이 대외적으로 인정받은 성과"라며 "앞으로도 지역과 기업이 협력해 고용 창출과 지역 경제 활성화를 선도해 나가겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



