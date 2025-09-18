본문 바로가기
영양군, 제12회 행복농촌만들기 콘테스트 농림축산식품부 장관상

영남취재본부 김철우기자

입력2025.09.18 13:45

연당마을 창의적 빈집재생 사례, 전국 무대서 인정

경북 영양군(군수 오도창)은 지난 17일 농림축산식품부 주관 제12회 행복농촌 만들기 콘테스트 본선 대회에서 빈집재생 분야 2위인 농림축산식품부 장관상을 받았다.

제12회 행복농촌만들기 콘테스트에서 농림축산식품부 장관상을 받은 영양군. 영양군 제공

제12회 행복농촌만들기 콘테스트에서 농림축산식품부 장관상을 받은 영양군. 영양군 제공

농림축산식품부가 주최하는 행복농촌만들기 콘테스트는 농촌의 우수사례를 발굴하고 지역발전 모델을 확산하기 위해 열리는 전국 단위 행사다.


연당마을은 빈집을 활용한 공동체 공간 조성, 귀농·귀촌인 정주 여건 마련 등 다양한 재생 프로젝트와 주민 참여 성과를 바탕으로 발표를 진행했다.

앞서 연당마을은 지난 6월 경북도 예선에서 빈집재생 분야 대표 지자체로 선정됐으며, 7월 농식품부 현장평가를 거쳐 본선 진출 자격을 획득했다. 본선 무대를 앞두고 영양군과 마을 주민들은 현장 중심의 준비과정을 거쳐 경쟁력을 높여왔다.


그 결과, 9월 17일 열린 본선 심사에서 연당마을은 주민 주도의 창의적 빈집 활용사례를 인정받아 빈집재생 분야에서 2위를 차지해 농림축산식품부 장관상을 받는 영예를 안았다. 이번 수상으로 상금 1000만원과 경북도 상사업비 1억 2000만원의 재정 인센티브를 확보했다. 또 이번 수상은 영양군을 전국에 알리는 큰 계기가 됐다.


오도창 군수는 "이번 수상은 주민들의 적극적인 참여와 협력이 만든 결실"이라며, "앞으로도 농촌 빈집 문제를 해결하고 지속가능한 지역발전을 위해 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.




영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
