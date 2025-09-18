경찰, '주식 차명거래 의혹' 이춘석 의원실 압수수색

경찰이 차명 주식거래 의혹을 받고 있는 이춘석 무소속 의원(4선·전북 익산갑)의 국회 의원실에 대해 압수수색에 나섰다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 18일 오전 10시께부터 이 의원실 등에 대한 압수수색을 진행하고 있다.

경찰은 주식 투자에 사용된 자금 출처와 관련된 추가 자료 확보에 나선 것으로 알려졌다.

지난달 11일 이 의원실과 지역사무소 등을 압수수색한지 38일 만이다.

이 의원이 보좌관 차모씨의 명의로 거래한 주식 투자 자금은 10억원 이상인 것으로 알려졌으며, 경찰은 자금의 출처를 쫓고 있다.

이 의원이 최근 4년간 공직자윤리위원회에 신고한 재산은 4억2000만~4억7000만원대로, 차명 투자 주식 자금은 신고 재산의 2배를 넘는 규모다.

이에 경찰은 이 의원의 주식 투자 자금에 정치 후원금 등 외부 자금이 포함됐을 가능성도 고려 중인 것으로 전해졌다.

이번 수사는 이 의원이 지난달 국회 본회의장에서 차 보좌관 명의로 인공지능(AI) 관련주를 거래하는 모습이 언론에 포착되면서 시작됐다.

이 의원 측은 차명 거래와 관련한 금융실명법 위반 혐의는 인정했으나 국정기획위원회 등에서 얻은 미공개 정보를 활용했다는 자본시장법 위반 혐의 등은 부인 중이다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



