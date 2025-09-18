본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]노을, AI 말라리아 진단 솔루션 각광…신고가

김진영기자

입력2025.09.18 09:16

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

노을 이 장 초반 강세다.


18일 오전 9시 5분 기준 노을은 전일 대비 9.53%(345원) 뛴 3965원에 거래되고 있다. 장중 4110원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다.

회사가 최근 보건복지부와 세계보건기구(WHO)가 공동 주최한 'APEC 보건·경제 고위급 회의 및 2025 세계 바이오 서밋'에서 인공지능(AI) 기반 진단 솔루션을 소개하며 시장의 주목을 받았다는 소식이 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.


지난 16일 세계 바이오 서밋 일환으로 열린 라이트재단 연례 포럼에서 연단에 선 노을은 중저소득국이나 자원이 제한된 환경에서도 신속하고 정확한 AI 말라리아 진단 솔루션 검사를 가능하게 하는 '마이랩 말라리아(miLab MAL)'의 적용 사례와 성과를 소개했다.


마이랩 말라리아는 기존 진단 시스템의 한계로 지적돼온 숙련 인력 및 인프라 의존도, 고비용, 낮은 정확도 문제를 해결하는 AI 기반 혁신 진단 기술이다.

올해 초엔 미국 최대 진단 랩체인 랩콥과의 공동 연구에서 민감도·특이도 모두 100%를 기록해 선진국 최고 수준의 성능을 인정받기도 했다.

[특징주]노을, AI 말라리아 진단 솔루션 각광…신고가
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력난에 파격조건 내건 日 기업들 "고졸 초봉 5600만원, 대학 학비도 드려요"…인력... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

강동원·송가인·김완선까지…1인 기획사 미등록 파문 확산

4만원 받다가 갑자기 '64만원' 껑충…APEC 상술에 시장도 화들짝

'유튜브 재개' 강선우, 구독자 10만 돌파…'실버버튼' 영상 공개

"욕하면서 닮아가나" 다낭 공항 민폐 한국인들…테이블 위 맨발 '척'

"고 이재석 경사 최소 55분 생존"…해경 보고서 오류

국악에 빠진 과자회사 회장님…윤영달의 '예술 경영론'

트럼프, 英윈저성 국빈만찬서 "내 인생 최고의 영예"

새로운 이슈 보기