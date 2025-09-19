본문 바로가기
Dim영역
골프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

용품/장비

골프존 시티골프, 흥행 대박 글로벌 투어 도약

노우래기자

입력2025.09.19 14:00

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

골프존 차이나오픈 중국 현지 언론 연일 보도
총상금 19억원, 우승 상금 5억7000만원
도심형 골프장 플랫폼 세계 골프 대중화 앞장

스크린과 필드의 완벽한 만남이다. 글로벌 골프 토털 플랫폼 기업인 골프존이 선보인 시티골프다. 최근 총상금 19억원 규모의 골프존 차이나오픈을 성황리에 마치며 전 세계 골퍼들의 이목을 집중시켰다.


골프존 차이나오픈은 지난달 28일부터 나흘간 중국 연길 소재의 골프존 시티골프 중국 2호 연길점에서 진행됐다. 시티골프 신사업 론칭 단 1년 만에 신규 시티골프 거점을 확보하고 상금규모 역시 두 배로 확대하는 등 시티골프에서 치러지는 골프존 투어의 확장 가능성을 입증했다.

골프존 시티골프, 흥행 대박 글로벌 투어 도약
AD
원본보기 아이콘

연길점은 부지 선정 단계부터 시티골프 전용구장으로 기획 및 설계됐다. 부대시설을 포함해 2만5000㎡(약 7500평) 규모의 복합 골프 문화공간으로 완성됐다. 골프존의 시티골프 전용 시뮬레이터와 톈진점에서 쌓은 운영 노하우를 적용했다. 탁 트인 시야와 아일랜드 그린까지 갖춘 박진감 넘치는 라운드 환경을 만들었다.

골프존 차이나오픈은 작년과 비교해 상금을 정확히 두 배로 늘렸다. 총상금 1000만위안(약 19억원), 우승 상금은 300만 위안(약 5억7000만원)이다. 중국 전역에서 선발된 선수들과 초청 선수를 포함해 총 120명이 참가했다. 중국의 자오쯔쉬가 우승했다.


중국 내에서의 관심 역시 뜨거웠다. 중국 국영방송 CCTV를 비롯해 신화통신, 인민일보 등 현지 주요 언론에서 골프존 시티골프 중국 2호 연길점의 개장과 골프존 차이나오픈 대회 소식을 대대적으로 보도했다. 또 중국 위챗 골프존차이나, 시나골프 등 현지 동영상 플랫폼을 통한 대회 라이브 스트리밍 시청자 수가 누적 16만5000명을 돌파했다.


골프존은 향후 시티골프를 한국을 비롯해 여러 지역으로 확대할 계획이다. 전 세계 골프존 시뮬레이터를 통한 예선전 시스템을 도입해 골프존 투어를 글로벌 골프 선수들이 참여할 수 있는 무대로 발전시킬 예정이다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출 3배 폭등한 '이 과자' "머리 잘 썼네"…500개 이름 넣었더니 '대박' 매출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"10만원 한 번 더" 1차 소비쿠폰 효과 이어간다…22일부터 2차 신청

휠체어 탄 김건희, 구속 후 병원서 첫 포착…전자발찌도 착용

"혁신 없어도 아이폰은 아이폰" 새벽부터 '오픈런'…외국인도 '북적'

"우리 엄마보다 젊어보여"…93세 이길여 총장 놀라운 근황

전한길과 '尹 석방' 논의한 찰리 커크?…SNS달군 사진에 AFP "조작"

압색 당한 국힘, "조희대 의혹, 고발·손배" 맞불…민생협의 순연

한강버스 운항 첫날 '만석' 행진… 4300명 탔다

새로운 이슈 보기