[속보] 조희대 대법원장, 오후 6시 입장 발표

조희대 대법원장이 17일 오후 6시 정치권의 의혹제기와 관련해 대법원 현관에서 입장을 밝힐 예정이다.





