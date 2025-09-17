본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 광산구, 집중호우 피해 주민에 재난지원금 지급

호남취재본부 송보현기자

입력2025.09.17 15:59

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

광주 광산구는 지난 7월 말 집중호우로 침수 피해를 본 주민들에게 재난지원금을 지급한다고 17일 밝혔다.

폭우 피해를 입은 광주 광산구 신기마을에서 자원봉사자들이 침수된 가재도구를 정리하며 복구 작업을 벌이고 있다. 광산구 제공

폭우 피해를 입은 광주 광산구 신기마을에서 자원봉사자들이 침수된 가재도구를 정리하며 복구 작업을 벌이고 있다. 광산구 제공

AD
원본보기 아이콘

주택 침수 가구에는 세대별 최대 900만원(재난지원금 700만원+의연금 200만원), 소상공인에게는 추석 전까지 최대 1,000만원(재난지원금 800만원+구호기금 200만원)이 지원된다. 농경지 피해 농가에도 개별 피해 규모에 따라 차등 지원금이 지급된다.


이번 재난지원금은 7월 말 발생한 1차 피해를 대상으로 하며, 지난달 초 발생한 2차 피해는 행정안전부와 협의해 국비를 확보한 뒤 별도로 지급할 계획이다.

앞서 광산구는 7∼8월 극한 호우로 157억원의 피해가 발생해 오룡동과 삼도동이 특별재난지역으로 선포됐다. 구는 국비와 자체 예산을 투입해 차수판 설치, 침수 흔적도 제작 등 재발 방지 대책도 마련한다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%는 '웨딩 촬영' 선택 "결혼식은 안 해도 이건 꼭 해야죠"…기혼남녀 87%... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

"고향 갈 수 있을까"…먹통된 추석 기차표 예매에 답답

"홍대서 폭행 당했다"는 대만 유튜버 '반전'…경찰 "한국 아닌 중국 남성"

"요거요거 맛있네" 3900원 가성비 디저트 품절대란

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

주 1회? 이젠 월 1회…위고비보다 살빼기 간편하네

새로운 이슈 보기