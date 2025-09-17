강원도, 강릉 가뭄 극복 17개 시군과 함께 급수차 지원 총력

14개 시군, 살수차 자차 8대·임차 50대 지원

각 시군 5대씩 추가 지원 추진 중

강원특별자치도(도지사 김진태)는 강릉 가뭄 극복을 위해 도내 17개 시군과 함께 급수 차량 지원에 총력을 기울이고 있다.

강원특별자치도가 강릉 가뭄 극복을 위해 도내 17개 시군과 함께 급수 차량 지원에 총력을 기울이고 있다. 강원특별자치도 제공

운반급수는 지난 9월 1일부터 시작돼 강릉시 연곡천, 사천천 등 9개 하천과 양양군 남대천에서 오봉저수지로 원수를 운반하고 있으며, 연곡 소화전과 인근 시·군 소화전에서 홍제정수장으로 정수를 운반하고 있다.

지금까지 14개 시군에서 58대의 급수 차량이 투입되어 하루 700t 이상, 누적 9000t 이상의 물을 공급했다. 현재 각 시군에서 5대씩 추가 지원을 추진하고 있어, 전 시군이 모두 참여할 경우 하루 약 1074t의 물을 공급할 수 있을 것으로 전망된다.

여중협 강원특별자치도 행정부지사는 "시군에서 급수차 지원에 적극 협조해 주신 점에 깊이 감사드린다"며 "하루빨리 가뭄을 극복할 수 있도록 도민 여러분의 관심과 응원을 부탁드린다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



