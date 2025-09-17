본문 바로가기
광주상의, '무역 환경변화 대응'…FTA통상데스크 열어

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.09.17 15:26

시계아이콘00분 35초 소요
17일 FTA통상진흥센터가 김대중컨벤션센터에서 '찾아가는 FTA 통상데스크'를 개최했다. 광주상공회의소 제공

17일 FTA통상진흥센터가 김대중컨벤션센터에서 '찾아가는 FTA 통상데스크'를 개최했다. 광주상공회의소 제공

광주상공회의소에서 운영 중인 FTA통상진흥센터는 '찾아가는 FTA 통상데스크'를 개최했다고 17일 밝혔다.


이날 김대중컨벤션센터에서 열린 행사에는 중소·중견기업 임직원 50여명이 참석했다. 산업통상자원부가 주최하고 광주FTA통상진흥센터와 전남FTA통상진흥센터가 공동 주관한 이번 행사는 변화하는 통상환경 속에서 지역 기업들의 FTA 활용 역량과 수출 경쟁력 강화를 지원하기 위해 마련됐다.

설명회 세션에서는 순천대학교 이경래 교수가 트럼프 2기 행정부의 고율 관세 정책과 미·중 무역 갈등 심화 등 통상환경 변화를 분석하고, 우리 기업의 대응 전략을 제시했다. 관세법인 선율 전용대 관세사가 관세환급·FTA 특혜관세 활용을 통한 수출 비용 절감 방안을 소개했다.


이어 김앤장 법률사무소 오범택 위원은 EU 공급망법 도입에 따른 기업의 리스크 관리와 대응 전략을 설명했다. 설명회와 동시에 한국무역협회, 광주본부세관 등 지역 수출지원 유관기관 7곳이 현장 상담부스를 운영, 기업별 맞춤형 1:1 컨설팅으로 통상·관세·물류 등 다양한 분야의 애로를 해소하고 실질적인 조언을 제공함으로써 참여 기업들의 만족도를 높였다.


강조병 광주FTA통상진흥센터장은 "최근 글로벌 보호무역주의 확산과 공급망 규제 강화로 지역 기업들이 직면한 불확실성이 커지고 있다"며 "이번 행사가 기업들이 변화에 대응할 수 있는 실질적인 해법을 모색하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
