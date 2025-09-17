순천시, 오천그린광장서 '잔망루피' 포토존 운영

10월 19일까지…시민 친화적 오픈형 공간

캐릭터 IP 활용 '대한민국 문화도시' 전략

17일 시에 따르면 지난 여름 휴가철 순천만국가정원에서 뜨거운 사랑을 받았던 '잔망럭케이션' 프로젝트가 종료된 가운데 오는 10월 19일까지 도심 속에서 누구나 자유롭게 사진을 찍고 즐길 수 있는 오픈형 포토존으로 운영될 예정이다.

시는 대한민국 문화도시 전략을 바탕으로 캐릭터 IP를 활용한 콘텐츠를 통해 도심 전역을 시민 누구나 문화를 누릴 수 있는 공간으로 탈바꿈시켜 나가고 있으며, 일상 속에서도 문화콘텐츠를 향유할 수 있도록 환경을 확장하고 있다.

오천그린광장은 넓은 잔디밭과 함께 시민들이 즐겨 찾는 도심의 허브로, 잔망루피 포토존은 방문객들에게 새로운 활력소가 될 것으로 기대된다.

시 관계자는 "정원에서는 잔망루피가 휴식과 치유의 심벌이었다면, 오천그린광장에서는 일상 속 문화와 즐거움을 시민과 관람객들에게 항상 옆자리에 함께 하는 친구로 자리 잡길 기대한다"며 "앞으로도 다양한 캐릭터 IP가 도심 속 다양한 공간에서 시민들과 색다르게 만남을 이어갈 수 있도록 문화도시 전략을 충실히 준비해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자



