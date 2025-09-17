본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

철원군, 양성평등대회 성료…여성 권익 증진 '앞장'

이종구기자

입력2025.09.17 13:35

수정2025.09.17 13:36

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 철원군 여성단체협의회(회장 최계숙)은 지난 16일 철원종합문화복지센터에서 '다름을 인정하고, 평등을 실천하고, 희망을 키우는 철원!' 이라는 주제로 '제22회 철원군 양성평등대회'를 개최했다.

철원군 여성단체협의회가 지난 16일 철원종합문화복지센터에서 '제22회 철원군 양성평등대회'를 개최하고 있다. 철원군 제공

철원군 여성단체협의회가 지난 16일 철원종합문화복지센터에서 '제22회 철원군 양성평등대회'를 개최하고 있다. 철원군 제공

AD
원본보기 아이콘

이날 행사에는 이현종 철원군수, 김상혁 철원군교육지원청교육장, 황상돈 NH농협은행철원군지부장, 엄기호 강원특별자치도의회의원, 김정수 강원특별자치도의회의원, 원현순 김진태도지사 부인, 최미란 한기호 국회의원 부인, 한미숙 강원특별자치도교육청 교육감 부인, 기관·단체장과 영성단체 회원 등 400여명이 참석하여 양성평등 사회 실현을 위해 서로 협력하고 소통하는 계기와 공유의 시간을 가졌다.


식전행사로 사물놀이팀 터울의 재능기부 공연이 진행되고, 1부 기념행사는 철원군여성단체 소개 및 기수단 입장, 21세기 남녀평등헌장 낭독, 여성발전 유공자 표창 수여와 2부 행사에서는 '당뇨와 암의 음식궁합'이라는 주제로 신동진 한의사의 특별강연이 이어졌다.

또한 철원군여성단체협의회는 작년에 이어 올해에도 철원장학회에 인재육성기금 100만원을 기탁했다.


이현종 철원군수는 제22회 철원군 양성평등대회를 통하여 "양성평등 의식을 높이고 여성 권익을 위해 앞장선 유공자들에게 감사한 마음"이라며 "여성의 사회진출 확대와 권익 증진을 위해 다양한 정책을 발굴해 나가겠다"고 말했다.




철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

"수갑과 족쇄 채워져, 물에선 하수구 냄새" BBC 韓 직원들 인터뷰

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

새로운 이슈 보기