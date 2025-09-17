본문 바로가기
여수시, '섬박람회 지정' 숙박업소 모집…100곳 선정

호남취재본부 허선식기자

입력2025.09.17 14:08

10월 17일까지 접수…위생·서비스 수준 제고

전남 여수시(시장 정기명)는 2026여수세계박람회를 앞두고 관광객 맞이를 위한 '2026여수세계박람회 지정 숙박업소' 100곳 모집을 진행 중이라고 17일 밝혔다.


모집 기간은 오는 10월 17일까지며, 2년 내 행정처분 이력이 없는 업소를 대상으로 한다. 신청 업소는 서류심사와 현지 조사를 거쳐 12월 중 최종 선정될 예정이다.

여수시 청사 전경.

여수시 청사 전경.

평가 기준은 시설 분야, 안전 분야 , 객실 등 위생, 서비스와 운영 등 4개 항목이다. 선정된 숙박업소에는 지정 현판과 위생용품이 지원되며 시 누리집에 게재·홍보해 관광객들이 안심하고 이용할 수 있도록 할 예정이다.

시 관계자는 "2026여수세계박람회를 계기로 지정 숙박업소를 체계적으로 관리·지원해 지역관광 이미지를 높이고, 위생서비스 수준을 향상시키겠다"며 "성공적인 박람회 개최를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr


