네이버서 식당 예약하면 정보 자동 연동…플레이스 플러스 확대

네이버는 포스(판매관리시스템 단말기·POS)와의 연동으로 음식점 현장 정보를 쉽게 확인하고 관리할 수 있는 '플레이스 플러스'의 베타 서비스 커버리지를 확대했다고 17일 밝혔다.

플레이스 플러스는 POS단말기의 데이터를 네이버의 스마트플레이스에 연동해 방문, 결제 등 매장의 오프라인 정보를 스마트플레이스에서 확인하고 관리할 수 있도록 하는 서비스다.

네이버는 지난 6월 OKPOS, 페이히어, 페이앤스토어의 POS를 시작으로 이달부터는 이지POS의 단말기와도 데이터 연동 서비스를 제공하고 있다. 해당 업체의 POS를 이용하는 음식점 사업주라면 누구나 각 POS사를 통해 플레이스 플러스 서비스를 신청할 수 있다.

POS를 통해 발생한 결제내역 등의 오프라인 정보는 스마트플레이스 시스템에 연동되고 사업주는 ▲순매출 ▲유입경로 ▲메뉴별 매출 비교 등 온·오프라인 통계 데이터를 스마트플레이스에서 한번에 확인할 수 있다.

플레이스 플러스 서비스가 적용되는 식당의 플레이스 상세 페이지에는 ▲주간 결제 많은 메뉴 ▲인기 방문 시간대 ▲평균 결제 금액 등 핵심 정보가 노출된다. '성수 맛집' 등의 키워드로 검색 시 나열되는 장소 목록에도 해당 정보가 반영되며, 매장의 현장 상세 정보가 제공되는 업체임을 나타내는 '플레이스+' 배지도 표시된다.

이용자는 POS 데이터를 통해 반영된 식당 정보를 네이버 플레이스에서 확인할 수 있다. 아울러 POS의 결제 내역을 바탕으로 영수증 인증 없이도 리뷰 작성이 가능해 리뷰를 효율적으로 관리할 수 있다.

네이버는 다음 달 유니온포스를 시작으로 연동 가능한 POS를 순차적으로 늘려 서비스를 사용할 수 있는 업체의 수를 확대할 예정이다.

이상철 네이버 플레이스 사업 부문장은 "가게 운영에 핵심이 되는 온·오프라인 상의 다양한 데이터를 연동해 사업주에는 매장 운영 효율화 경험을 제공하고 이용자에게는 보다 더 정확하고 풍부한 현장 정보를 줄 수 있도록 플레이스 플러스를 지속 고도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



