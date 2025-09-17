한미사이언스·서울강동경찰서, 실종예방 사전등록 캠페인 '맞손'

패키지에 지문등록 QR 삽입…경찰청 '안전드림앱' 연계

어린이 실종 예방 및 실종 시 신속한 발견에 도움을 주는 경찰청의 '실종아동 등의 조기 발견 및 예방을 위한 캠페인(안전드림앱)' 확산을 위해 서울강동경찰서와 한미그룹이 협력에 나선다.

한미사이언스 한미사이언스 008930 | 코스피 증권정보 현재가 39,800 전일대비 200 등락률 -0.50% 거래량 34,520 전일가 40,000 2025.09.17 10:38 기준 관련기사 한미그룹, R&D센터에서 릴레이 문화공연 개최한미그룹 '사랑의 헌혈' 캠페인…45년간 1만명 이상 참여한미그룹 '주식 기반 성과 보상제' 도입 전 종목 시세 보기 close 와 서울강동경찰서는 16일 서울강동경찰서에서 '실종아동등의 조기 발견 및 예방을 위한 업무협약식'을 체결했다.

협약에 따라 한미사이언스는 자사 인기 제품인 텐텐맛 멀티비타민 상단 패키지(윗 뚜껑)에 경찰청 '안전드림앱'으로 연결되는 QR코드 스티커를 부착해 전국에 유통한다.

안전드림앱에서 제공되는 실종예방 사전등록은 18세 미만 아동, 치매환자, 지적·자폐성·정신장애인의 실종 예방과 신속한 신원확인을 지원하기 위해 경찰청에서 운영하는 제도다.

이 앱을 이용하면 보호자는 경찰서를 방문하지 않고도 휴대폰 본인 인증 후 자녀의 지문과 사진, 보호자의 연락처 등을 등록해 둘 수 있다. 경찰이 실종아동등을 발견했을 땐 등록된 정보를 활용해 빠르게 가족의 품으로 인도해 줄 수 있다.

김병주 서울강동경찰서 서장은 "이번 캠페인은 아이들이 자주 접하는 제품을 통해 실종 예방 메시지를 자연스럽게 전달할 수 있다는 점에서 큰 의미가 있다"면서 "소중한 우리 아이를 위해 지문 등 사전등록은 선택이 아님 필수임을 인식하고 부모님들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

김재교 한미사이언스 대표는 "한미의 인기 제품을 통해 보다 견고한 사회 안전망을 구축하는 데 힘을 보탤 수 있는 계기가 된 것 같아 매우 의미가 크다고 생각한다"며 "단 한 명의 실종 아동이라도 이 캠페인을 통해 가족 품에 돌아갈 수 있는 기회가 되길 희망한다. 한미는 보다 안전한 사회를 만들어 나가기 위해 강동서를 비롯한 여러 기관과의 협력도 확대할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

이번 캠페인을 기점으로 한미사이언스는 내달부터 안전드림 앱 연결 QR 코드가 삽입된 텐텐맛 멀티비타민을 전국에 유통한다. 한미그룹은 약국에서만 판매되는 일반의약품 '텐텐츄정' 패키지에도 이 스티커를 적용할 계획이며, 텐텐 외에도 기존 컨슈머헬스케어 제품 등에도 이 캠페인을 확대해 나갈 방침이다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



