형지엘리트·형지글로벌, 강금실 전 장관 고문 영입…"글로벌 확장 기대"

김흥순기자

입력2025.09.17 09:26

패션·섬유산업 관심
친환경 경영 높이 평가하며 합류 결정
ESG·글로벌 브랜드 비즈니스 조력 기대

형지엘리트 형지글로벌 은 강금실 전 법무부 장관을 고문으로 영입했다고 17일 밝혔다.


지난 달 20일 '프리뷰 인 서울 2025(PIS 2025)' 형지관 친환경존의 해양 자원을 활용한 친환경 소재 개발을 구현한 장비 앞에서 최준호 형지엘리트·형지글로벌 대표(오른쪽)와 강금실 전 법무부장관(가운데), 한태준 겐트대학교 글로벌캠퍼스 총장이 기념촬영하고 있다. 형지 제공

강 전 장관은 국가기후환경회의 자문위원, 경기도 기후대사, 지구와 사람 이사장, 사단법인 선 이사장 등을 지내며 ESG(환경·사회·지배구조) 가치 확산에 힘써왔고, 최근 이재명 대통령의 프랑스 특사단장으로 발탁됐다.

앞서 강 전 장관은 지난달 한국섬유산업연합회가 주최한 '프리뷰 인 서울 2025(PIS 2025)' 현장을 찾아 형지 부스를 비롯한 전시장을 참관했다. 패션 산업의 지속가능한 발전을 위한 형지의 친환경 경영 노력에 뜻을 같이하며 이번 고문 합류를 결정했다고 회사 측은 설명했다.


형지글로벌은 강 전 장관의 국제적 네트워크와 통찰력을 까스텔바작 브랜드의 글로벌 비즈니스에 접목해 나간다는 방침이다. 까스텔바작은 프랑스 오리진 브랜드로 형지가 2016년 인수했다. 형지글로벌과 형지엘리트는 또 그룹과 계열사 차원의 친환경 활동에 더욱 추진력이 생길 것으로 기대하고 있다.


최준호 형지엘리트·형지글로벌 대표는 "강 전 장관은 법조인과 행정가, 인권·환경 전문가로서 폭넓은 경험과 국제적 감각을 갖췄다"며 "우리 회사가 추구하는 글로벌 브랜드 확장과 ESG 경영 실천에 큰 도움을 줄 것"이라고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
