경기관광공사, 케데헌 열풍 이어간다…수원 행리단길서 '체험행사'

이영규기자

입력2025.09.17 08:54

'케이팝 데몬 헌터스(케데헌)' 열풍을 잇는 체험형 한류 프로그램이 경기도 수원화성 행리단길에서 열린다.


경기관광공사는 수원 화성 행리단길에서 특별 야간 관광 프로그램 '공주들의 야행극장'을 이달 27일부터 다음달 31일까지 운영한다고 17일 밝혔다.

이번 프로그램은 조선시대 공주가 되어 한복을 입고 궁을 탈출하는 콘셉트로, 최근 영화 '케데헌' 열풍 이후 높아진 한류 체험 수요를 반영해 경기관광공사와 지역 상인회가 손잡고 야간 특화 관광콘텐츠로 기획했다.


단순 한복입기 체험을 넘어 전통과 트렌드를 결합, 궁에서 탈출하는 형태의 체험형 한류 관광콘텐츠라는 점에서 차별화된다.


주요 프로그램은 ▲한복·청사초롱·갓을 활용한 스타일링 체험 ▲화성 행궁·방화수류정 야경 인증샷 촬영 ▲공예 체험 등이다.

경기관광공사가 이달 27일부터 다음달 말까지 케데헌 열풍에 맞춰 관광테마골목 사업 일환으로 '공주들의 야행극장'을 진행한다. 경기관광공사 제공

참가비는 평일 미션투어 1인 1만5000원, 주말 공예투어 1인 2만5000원이다. 웰컴티·한복 대여·카페 이용 쿠폰(주중)·공예 체험 쿠폰(주말)이 모두 포함된 가격이다.


경기관광공사는 사전 예약이 진행되는 이달 17일부터 21일까지 5일간 신청할 경우 평일 1만2000원, 주말 2만원의 할인된 금액으로 참여할 수 있다.


예약신청은 포스터 내 QR코드를 통해 가능하며, 프로그램 관련 문의는 운영기관인 행궁동 상인회(이메일: haenggung123@naver.com)에서 받는다.


경기관광공사 관계자는 "이번 프로그램은 관광테마골목 사업의 취지에 맞게 장소성과 전통·현대의 조화, 체험을 통한 경험 확대를 강조한 것이 특징"이라며 "행리단길을 찾는 방문객들에게 특별한 추억을 선사할 것"이라고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

