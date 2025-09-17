11번가 뷰티 브랜드 '싸이닉', 다이소 전용 남성 화장품 론칭

전국 800여개 다이소 매장·온라인몰 입점

클렌징폼·선크림 등 총 6종 구성

3000원·5000원 균일가

싸이닉 파워 옴므는 다이소 전용 남성용 화장품 라인

싸이닉 파워 옴므는 다양한 스킨케어 기능을 담은 '올인원 플루이드' 3종을 비롯해 클렌징폼, 선크림, 립밤까지 총 6종으로 구성됐다. 전국 800여 개의 다이소 오프라인 매장과 온라인몰에서 판매한다. 가격은 3000원 또는 5000원 균일가다.

앞서 싸이닉은 초저가 화장품 시장이 주목받으면서 지난해 12월 편의점 GS25에서 3000원짜리 소용량 선크림과 부스터세럼을 판매하기 시작했다.

이번에 론칭한 '싸이닉 파워 옴므 올인원 플루이드'(150㎖)는 여러 단계의 스킨케어가 부담스러운 남성들을 타깃으로 스킨·로션·에센스 기능을 모두 담았다. 건조한 피부를 위한 '하이드로 퍼밍', 민감한 피부를 위한 '시카 수딩', 칙칙한 피부를 위한 '비타 톤업' 3종으로 출시해 피부 타입에 맞춰 골라 쓸 수 있다.

싸이닉은 현재 11번가, 네이버 등 오픈마켓을 비롯해 올리브영, 에이블리, 무신사, 뷰티컬리, 지그재그 등 패션·뷰티 플랫폼에서 만날 수 있다. 오프라인의 경우 올리브영 800여개 매장에서 선케어 라인을, 다이소 800여개 매장에서 남성용 라인을, 편의점 GS25에서 선케어와 기초화장품 라인을 소용량으로 구매할 수 있다. 미국·일본 아마존 등 25개 국가의 글로벌 플랫폼에서도 판매되고 있다.





