KAIST "군중밀집 예측 '정확도' 높일 AI 기술개발"

인공지능(AI)으로 군중 밀집 예측에 정확도를 높인 기술이 개발됐다. 이 기술은 이태원 참사처럼 다중밀집 사고를 예방하고, 도심 교통 혼잡 완화와 감염병 확산 대응 등에 활용할 수 있다.

KAIST는 전산학부 이재길 교수 연구팀이 군중 밀집 상황을 정확하게 예측할 수 있는 신개념 AI 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

전산학부 이재길 교수 연구팀. KAIST 제공

군중이 특정 공간, 시간에 모이는 양상은 단순히 인원 증감으로만 설명되지 않는다. 같은 인원이라도 어디서 유입되는지 그리고 어느 방향으로 빠져나가는지에 따라 위험 수준이 달라지기 때문이다.

하지만 기존 연구는 한가지 정보에 집중하는 것이 대부분이었다. '현재 몇 명이 모여 있나?' 또는 '어느 경로로 사람들이 몰려가고 있나?'에 집중한 것이다.

이와 달리 연구팀은 두 가지 상황을 결합했을 때 현장에서 발생할 수 있는 실제 위험 신호를 포착할 수 있다는 데 주목했다.

또 이러한 움직임을 '시간에 따라 변하는 그래프(time-varying graph)' 개념으로 표현했다. 특정 지역에 사람이 얼마나 있는지(정점 정보)와 지역 간 인구 흐름이 어떤지(간선 정보)를 동시에 분석해 군중 밀집 예측에 정확도를 높이는 개념이다.

예컨대 특정 골목 A의 밀집도가 급증하는 현상을 단순히 '현재 인원'만으로는 예측하지 않고 인근 B 지역에서 A 방향으로 인파가 몰려오는 흐름(간선 정보)을 동시 파악함으로써 '곧 A 지역이 위험할 수 있다'는 신호를 미리 포착할 수 있게 하는 것이다.

연구팀은 이 같은 원리를 구현하기 위해 '바이모달 학습(bi-modal learning)' 방식을 개발했다. 이는 AI가 인구수(정점 정보)와 인구 흐름(간선 정보)을 동시에 고려하면서 공간적 관계(공간 지점 간 연결고리)와 시간적 변화(언제, 어떻게 이동이 발생하는지)를 함께 학습할 수 있도록 하는 기술이다.

여기에 연구팀은 3차원 대조 학습(3D contrastive learning) 기법을 도입, 2차원 공간(지리) 정보는 물론 시간 정보가 더해진 '3차원 관계성' 학습을 가능케 했다.

이를 통해 AI가 단순히 '지금 인구가 많은지, 적은지'를 분석하는 게 아니라 '시간에 따라 어떤 패턴으로 밀집이 진행하고 있는지'를 분석해 기존보다 높은 정확도로 혼잡 발생 장소와 시점을 예측할 수 있도록 했다.

연구팀은 서울·부산·대구 지하철과 뉴욕 교통 데이터, 한국·뉴욕의 코로나19 확진자 수 등 실세계 데이터를 수집·가공하는 방식으로 연구용 데이터셋 6종도 구축·공개했다. 이 데이터셋을 이용했을 때 군중 밀집 예측 정확도는 기존보다 최대 76.1%까지 높아졌다.

한편 이번 연구에는 KAIST 전산학부 남영은 박사과정 학생이 제1 저자, 나지혜 박사과정 학생이 공저자로 참여했다. 연구 성과는 지난달 데이터마이닝 분야 국제학술대회 '지식발견 및 데이터마이닝학회(KDD) 2025'에서 발표됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



