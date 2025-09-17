본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

KAIST "군중밀집 예측 '정확도' 높일 AI 기술개발"

대전=정일웅기자

입력2025.09.17 08:22

시계아이콘01분 13초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인공지능(AI)으로 군중 밀집 예측에 정확도를 높인 기술이 개발됐다. 이 기술은 이태원 참사처럼 다중밀집 사고를 예방하고, 도심 교통 혼잡 완화와 감염병 확산 대응 등에 활용할 수 있다.


KAIST는 전산학부 이재길 교수 연구팀이 군중 밀집 상황을 정확하게 예측할 수 있는 신개념 AI 기술을 개발했다고 17일 밝혔다.

전산학부 이재길 교수 연구팀. KAIST 제공

전산학부 이재길 교수 연구팀. KAIST 제공

AD
원본보기 아이콘

군중이 특정 공간, 시간에 모이는 양상은 단순히 인원 증감으로만 설명되지 않는다. 같은 인원이라도 어디서 유입되는지 그리고 어느 방향으로 빠져나가는지에 따라 위험 수준이 달라지기 때문이다.


하지만 기존 연구는 한가지 정보에 집중하는 것이 대부분이었다. '현재 몇 명이 모여 있나?' 또는 '어느 경로로 사람들이 몰려가고 있나?'에 집중한 것이다.


이와 달리 연구팀은 두 가지 상황을 결합했을 때 현장에서 발생할 수 있는 실제 위험 신호를 포착할 수 있다는 데 주목했다.

또 이러한 움직임을 '시간에 따라 변하는 그래프(time-varying graph)' 개념으로 표현했다. 특정 지역에 사람이 얼마나 있는지(정점 정보)와 지역 간 인구 흐름이 어떤지(간선 정보)를 동시에 분석해 군중 밀집 예측에 정확도를 높이는 개념이다.


예컨대 특정 골목 A의 밀집도가 급증하는 현상을 단순히 '현재 인원'만으로는 예측하지 않고 인근 B 지역에서 A 방향으로 인파가 몰려오는 흐름(간선 정보)을 동시 파악함으로써 '곧 A 지역이 위험할 수 있다'는 신호를 미리 포착할 수 있게 하는 것이다.


연구팀은 이 같은 원리를 구현하기 위해 '바이모달 학습(bi-modal learning)' 방식을 개발했다. 이는 AI가 인구수(정점 정보)와 인구 흐름(간선 정보)을 동시에 고려하면서 공간적 관계(공간 지점 간 연결고리)와 시간적 변화(언제, 어떻게 이동이 발생하는지)를 함께 학습할 수 있도록 하는 기술이다.


여기에 연구팀은 3차원 대조 학습(3D contrastive learning) 기법을 도입, 2차원 공간(지리) 정보는 물론 시간 정보가 더해진 '3차원 관계성' 학습을 가능케 했다.


이를 통해 AI가 단순히 '지금 인구가 많은지, 적은지'를 분석하는 게 아니라 '시간에 따라 어떤 패턴으로 밀집이 진행하고 있는지'를 분석해 기존보다 높은 정확도로 혼잡 발생 장소와 시점을 예측할 수 있도록 했다.


연구팀은 서울·부산·대구 지하철과 뉴욕 교통 데이터, 한국·뉴욕의 코로나19 확진자 수 등 실세계 데이터를 수집·가공하는 방식으로 연구용 데이터셋 6종도 구축·공개했다. 이 데이터셋을 이용했을 때 군중 밀집 예측 정확도는 기존보다 최대 76.1%까지 높아졌다.


한편 이번 연구에는 KAIST 전산학부 남영은 박사과정 학생이 제1 저자, 나지혜 박사과정 학생이 공저자로 참여했다. 연구 성과는 지난달 데이터마이닝 분야 국제학술대회 '지식발견 및 데이터마이닝학회(KDD) 2025'에서 발표됐다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

성산일출봉서 치파오 입고 춤춘 中 관광객들…"민폐다" vs "어때서"

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스' 인기 들끓더니…일부 위장전입

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

"대기 인원만 수십만~수백만"…먹통된 추석 기차표 예매

새로운 이슈 보기