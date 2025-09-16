광주서 20~26일 기능경기대회…1만3천명 참가

김대중컨벤션센터 비롯 6개 경기장서 진행

산업용드론 등 미래기술 시범종목 3개 신설

'제60회 전국기능경기대회' 포스터. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

광주시는 오는 20~26일 일주일간 '제60회 전국기능경기대회'를 개최한다고 16일 밝혔다. '그레이트 점프(Great Jump)! 기술에 빛을 더하다'를 슬로건으로 열리는 이번 대회에는 전국 17개 시·도에서 선발된 선수와 지도교사, 임원, 자원봉사자 등 1만3,000여명이 참가한다.

대회는 김대중컨벤션센터, 광주공고, 광주전자공고, 전남공고, 광주자연과학고, 광주인력개발원 등 6개 경기장에서 진행된다. 폴리메카닉스, 전기제어, 용접, 애니메이션, 헤어디자인 등 전통 직종 48개와 산업용드론제어, 사이버보안, 모바일앱개발 등 미래기술 관련 3개 시범 직종이 새롭게 운영돼 총 51개 직종에서 기량을 겨룬다.

개회식은 오는 22일 김대중컨벤션센터에서 열리며, 대회기간 동안 각 경기장에서는 엄정한 심사와 함께 경기가 진행된다.

직종별 1위 선수에게는 고용노동부 장관상과 1,000만원의 상금이 수여되고, 직종별 1~2위 입상자는 국제기능올림픽대회에 참가할 후보선수 자격을 획득한다. 시는 지역 선수들의 활약에도 기대를 걸고 있다. 광주에서는 37개 직종에 105명의 선수가 출전해 지역 특화 기술력을 선보일 예정이다.

김대중컨벤션센터에는 시민 누구나 참여할 수 있는 '열린경기장'이 마련된다. 광주숙련기술인연합회와 대한민국 명장 작품 전시를 비롯해 네일아트 체험, 도자기 체험, 첨단 로봇기술 체험 등 다양한 부대행사가 운영된다. 응원 메시지 트리와 기능경기대회 히스토리월도 설치돼 관람객들에게 볼거리를 제공한다.

대회 운영에는 지역 대학생과 자원봉사센터가 협력하는 200여명 규모의 자원봉사단이 참여한다. 이들은 안내, 주차, 환경정화 등 다양한 역할을 맡아 '시민이 함께 만드는 대회'라는 취지를 실현할 예정이다.

이번 대회는 광주시와 시교육청, 고용노동부가 공동 주최하고, 국제기능올림픽대회 한국위원회와 광주시 기능경기위원회가 주관한다. 예산 169억원이 투입돼 경기장 시설 개선과 대회 운영을 지원, 참가자들이 안전하고 쾌적한 환경에서 경기에 임할 수 있도록 준비하고 있다.

강기정 시장은 대회 출전 준비에 매진하고 있는 광주소프트웨어마이스터고등학교, 광주자동화설비마이스터고등학교 등 지역 마이스터고 2개 학교를 직접 찾아 선수와 학부모를 격려했다. 김영문 문화경제부시장도 주관기관을 방문해 준비 상황을 점검하는 등 성공 개최를 위해 총력을 기울이고 있다.

강 시장은 "이번 대회는 전국 기술인들이 광주에서 뛰어난 기량을 겨루며 미래산업을 이끌 인재로 성장할 기회의 장이 될 것이다"며 "젊은 기능인들이 세계 무대로 도약할 수 있는 디딤돌이 되고, 시민과 함께하는 전국 기술인의 축제가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



