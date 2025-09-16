'수학 올림픽' 호주 꺾고 부산 가져왔다… 2031년 세계 5000명 산업응용수학자 출전

ICIAM 2031, 부산 유치 성공



국내선 2014년 서울대회 열어

수학분야 최대 규모 국제 학술대회가 부산에서 열린다.

부산시(시장 박형준)는 미국 보스턴, 호주 브리즈번과의 치열한 경쟁 끝에 2031년 세계산업응용수학대회(ICIAM 2031)를 부산에 유치하는 데 성공했다고 16일 알렸다.

지난 9월 11일부터 13일까지 베트남 하노이에서 열린 '2025 세계산업응용수학회 이사회 및 워크숍'에서 개최도시가 결정됐다.

세계산업응용수학대회는 4년마다 열리는 산업응용수학 분야 최대 규모의 국제 학술대회로 세계 5000여명의 산업응용수학자, 연구자, 산업계 종사자들이 참여한다. 수학 이론과 분석적 방법을 바탕으로 사회와 산업 현장의 다양한 문제 해결 방안을 모색하는 세계적인 학술 교류의 장이다.

이번 부산 유치는 시와 한국산업응용수학회, 한국관광공사, 부산관광공사, 벡스코, 국가수리과학연구소, 대한수학회, 한국여성수리과학회를 비롯한 산학연관이 2년여간 협력한 성과다. 시를 비롯한 관계 기관은 향후 대회의 성공 개최를 위해서도 전폭적인 지원과 협력을 이어갈 계획이다.

국내에서는 2014년 서울에서 열린 세계수학자대회 이후 17년 만에 열리는 수학 분야 최대 규모 국제 학술대회라는 점에서 의미가 크다. 2031년 세계산업응용수학대회는 그해 6월 22일부터 27일까지 6일간 벡스코에서 열린다.

시는 최근 굵직한 국제회의를 연이어 부산으로 유치하며 글로벌 허브도시로서 위상을 높이고 있다. 주요 성과로는 ▲한국 최초 유네스코 주관 '2026 제48차 세계유산위원회' ▲세계 최대 규모 도서관 분야 회의 '2026 세계도서관정보대회' ▲마술계 올림픽으로 불리는 '2028 세계마술챔피언십' ▲차세대 바이오 기술로 주목받는 '2027 국제엑소좀학회 연례회의' ▲심장질환 의료기술을 선도하는 '2026 아시아태평양 부정맥학회 국제학술대회' ▲투석학 분야 최고 권위 학회인 '2027 국제복막투석학회 아시아·태평양 학술대회' 등이 있다.

전영목 한국산업응용수학회장은 "세계산업응용수학대회가 수학과 산업을 연결하는 세계 최대의 학술무대인 만큼 이번 유치를 계기로 산학연이 함께 새로운 협력 모델을 구축하고 성장할 소중한 기회이자 부산이 글로벌 산업수학 허브로 도약하는 초석이 될 것"이라고 말했다.

박형준 시장은 "이번 유치는 세계유산위원회, 세계마술챔피언십, 세계도서관정보대회 유치에 이은 또 하나의 쾌거로 글로벌 허브도시로서 높아진 부산의 위상이 연이은 국제회의 유치 성과로 나타난 것"이라며 "우리 시는 성공적인 대회 개최를 위해 앞으로도 행정·재정적 지원을 아끼지 않을 것이며 글로벌 허브도시 구현을 위한 민선 8기 역점사업들도 차질 없이 추진해 나갈 것"이라고 힘줬다.

2023년 도쿄 대회 모습. AD 원본보기 아이콘





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>