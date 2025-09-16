창원보건소, 관내 어린이 치매안심센터 견학 체험 '눈길'

세대공감 치매이해·인식개선 프로그램 진행



경남 창원특례시 창원보건소는 관내 미소어린이집 유아들을 대상으로 치매안심센터 특별 견학프로그램을 운영해 눈길을 끌었다.

어린이집 견학 기념촬영. AD 원본보기 아이콘

지난 15일 열린 행사는 '제18회 치매극복의 날(매년 9월 21일)'을 맞아 어린 시절부터 치매에 대한 올바른 인식을 심어주고, 치매 극복에 대한 긍정적 태도를 형성하기 위해 마련됐다.

미소어린이집 소속 어린이와 인솔 교사 20여명이 참여한 이번 프로그램은 창원치매안심센터 내 '인지체험관'에서 진행되었으며, 치매인식개선 애니메이션 시청을 비롯해 스마트존, AI(로봇)존, VR존, 인지체험존 및 포토존 등 다양한 체험을 할 수 있게 구성됐다.

특히 뇌 건강 놀이, 치매 예방 유아 그림책 읽기, 퍼즐 맞추기 등 유아 눈높이에 맞춘 놀이중심 체험활동으로 흥미를 높였다.

창원보건소는 이번 행사로 미래 세대가 치매에 대해 올바르게 이해하고 치매 환자를 공감하며, 나아가 지역 사회가 함께 치매를 극복할 수 있는 치매 친화적 환경 조성에 기여할 것으로 기대하고 있다.

오재연 창원보건소장은 "앞으로도 다양한 프로그램을 통해 모든 세대가 치매에 대해 이해하고 존중할 수 있는 지역 공동체 형성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>