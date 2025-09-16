한온시스템, 친환경 전동컴프레서 누적 생산 100만대 돌파

포르투갈 공장에서 유럽 완성차에 공급

한온시스템이 천연 냉매 'R744'를 활용한 전동 컴프레서 누적 생산량이 100만대를 돌파했다고 16일 밝혔다. 지난해 1월 50만대 생산 달성 이후 약 1년 반 만에 거둔 성과로 친환경 전동컴프레서 시장에서 한온시스템의 기술력과 경쟁력을 알렸다는 평가다.

한온시스템은 차량용 컴프레서 전용 공장인 포르투갈 팔멜라 공장에서 'R744' 전동컴프레서를 생산하고 있으며, 이 부품을 독일 폭스바겐그룹의 전기차 전용 'MEB 플랫폼'에 공급하고 있다. 최근 유럽 내 전기차 시장의 성장에 힘입어 R744 컴프레서 수요도 크게 증가하고 있다.

한온시스템 R744 전동컴프레서. 한온시스템 제공 AD 원본보기 아이콘

R744는 이산화탄소(CO₂)로 잘 알려진 천연 냉매다. 지구 온난화 지수(GWP)가 1에 불과해 기존 냉매를 대체하는 친환경 냉매로 각광받고 있다. 전동컴프레서는 전기차 히트펌프 시스템의 핵심 부품이다. 실내 쾌적성을 제공하고 차량 성능을 최적화하는 데 중요한 역할을 한다.

R744 전동컴프레서는 전기차의 환경 영향을 최소화하는 동시에, 추운 기후 조건에서 발생하는 주행 거리 감소 문제를 완화한다. 동시에 강화되는 환경 규제에 부합하면서 전 세계 전기차 보급 확대에도 기여하고 있다.

업계 최초로 천연 냉매 R744 전동컴프레서를 개발한 한온시스템은 냉매를 활용한 열 관리 솔루션 분야에서 오랜 전문성을 축적해 왔다.

이수일 한온시스템 한온시스템 018880 | 코스피 증권정보 현재가 3,370 전일대비 10 등락률 -0.30% 거래량 231,248 전일가 3,380 2025.09.16 09:45 기준 관련기사 [클릭 e종목]"한국타이어앤테크놀로지, 배당성향 확대…목표가 유지""정상화까진 아직 시간이 필요한 한온시스템"[클릭 e종목]현대모비스, 세계 車부품사 6위…"전동화 위축에 공급망 변동" 전 종목 시세 보기 close 대표이사는"이번 100만대 생산 돌파는 그룹 내 시너지를 바탕으로 친환경 기술 리더십을 강화한 결과"라며 "지속가능한 미래를 향한 우리의 의지를 보여주는 중요한 이정표"라고 밝혔다.

한온시스템은 포르투갈 팔멜라 공장에서 1988년 기계식 컴프레서 생산을 시작으로 2009년 첫 전동컴프레서를 출시했다. 2018년에는 늘어나는 글로벌 수요에 맞춰 약 1만평 규모의 2층 건물을 증축해 2019년부터 대량 생산 체제를 갖췄다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>