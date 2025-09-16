"걸음이 기부로"…한샘, '임직원 걷기 챌린지' 진행

전국 40개 소방서에 주방용품 지원

한샘은 오는 28일까지 임직원이 참여하는 '소방관을 위한 걷기 챌린지'를 진행한다고 16일 밝혔다.

이번 캠페인은 임직원들이 일상 속에서 걷는 걸음을 모아 기부로 연결하는 참여형 봉사 프로그램으로, 한샘의 소방관 대상 사회공헌활동의 일환으로 마련됐다. 15~28일까지 2주간 이어지는 걷기 챌린지에 임직원 500여명이 참여한다. 목표 걸음 달성에 따라 소방관 복지 향상을 위한 주방용품 교체 지원에 나선다.

한샘은 소방관들의 건강과 복지 향상을 위해 임직원이 참여하는 ‘걷기 챌린지’를 진행한다. 한샘 AD 원본보기 아이콘

참가자들은 누적 걸음 2000만보를 공동 목표로 세웠으며, 행사 종료 후 우수 참여자를 선정해 시상한다. 임직원들은 전용 앱을 통해 걸음 수와 인증사진을 공유하고, '좋아요'와 댓글로 서로를 응원하며 성취를 독려할 예정이다.

한샘은 이번 활동을 통해 부산을 비롯한 전국 40개 소방서에 한샘의 주방용품 세트(프라이팬, 스테인리스 도마, 칼, 집게 등 20종 43개 구성품)를 전달할 예정이다. 국민의 안전을 지키기 위해 24시간 교대 근무를 이어가는 소방관들이 공동생활 공간에서 더 쾌적하게 생활할 수 있도록 돕기 위한 취지다.

한샘 관계자는 "국민 안전을 위해 헌신하는 소방관분들께 임직원들의 작은 걸음을 모아 감사의 마음을 전하게 되어 뜻깊다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 건강하고 지속가능한 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>