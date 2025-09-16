국제박물관포럼...국립한글박물관 '청년 알림이' 홍보 나선다

고령 사회 속 박물관의 역할,

청년 시각으로 홍보

100명 중 최종 5명 선발

문화체육관광부 국립한글박물관은 오는 10월14일 개최하는 '2025년 제3회 국제박물관포럼'의 성공 개최를 위해 '제3회 국제박물관포럼 청년 알림이' 5인을 선정했다고 16일 밝혔다.

2025년 제3회 국제박물관포럼 포스터. 국립한글박물관 제공 AD 원본보기 아이콘

청년 알림이들은 오는 10월17일까지 ▲포럼 사전·사후 영상 제작 ▲포럼 주제 소개 ▲포럼 현장 취재 등 다양한 온라인 콘텐츠를 제작한다.

국제박물관포럼은 올해 3회째 개최되는 행사로 이번 포럼의 주제는 '고령 사회, 문자와 세대의 연결'이다. 초고령사회로 진입한 우리 사회의 현황과 과제, 한글 문해의 중요성, 해외 박물관의 고령 친화 프로그램 사례 등 고령 사회 속 박물관 역할에 관해 각 분야의 국내외 전문가 13명이 발표를 진행한다.

청년 알림이는 공개모집을 통해 약 100명의 지원자 중 5명이 최종 선발됐으며, 이들이 제작한 콘텐츠는 각자의 누리소통망(SNS)과 한글박물관 누리소통망(SNS)에 게시된다. 한글박물관은 청년 알림이 전원에게 한글박물관 명의의 수료증을 발급하고 활동비를 지원하며, 그중 활동을 우수하게 수행한 2명을 '우수 청년 알림이'로 선정해 포상할 계획이다.

한글박물관 연구교육과 관계자는 "올해 포럼 주제인 '고령 사회, 문자와 세대의 연결'을 청년들의 시각과 언어로 다채롭게 조명해 주길 바란다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>