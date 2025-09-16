19~20일 양평서 '한국친환경농업인 전국대회'…기후위기 대안 찾는다

경기도가 오는 19~20일 이틀간 양평 물맑은양평종합운동장에서 '2025 한국친환경농업인 전국대회'를 개최한다. 전국 10개 시도 친환경농업인 1만여 명이 참석하는 대규모 행사다.

'친환경 농업, 미래를 위한 아름다운 약속'이라는 슬로건 아래 진행되는 이번 대회는 사단법인 한국친환경농업협회가 주최하고, 경기도친환경농업인연합회와 양평군친환경농업인연합회가 주관한다. 농림축산식품부, 경기도, 양평군, 농촌진흥청 등 정부?지자체 및 유관기관이 후원한다.

행사는 기념식과 폐회식을 중심으로 ▲정책행사(국제회의 및 품목별 간담회) ▲전시행사(농산물·농자재·기술 전시관) ▲체험행사(전통주 시음, 주먹밥 만들기) ▲문화행사(팔도노래자랑, 축하공연) ▲공모행사(전통주 레시피, 슬로건, 행복 아이디어 공모전) 등 풍성하게 구성된다. 특히 '맨발의 사나이' 조승환 씨가 얼음 위에서 맨발 버티기 세계기록에 도전하는 특별 퍼포먼스도 펼친다.

경기도는 이번 행사를 통해 기후위기에 대응하는 지속 가능한 농업의 비전을 제시하고, 친환경농업인의 기술력 강화와 소득 안정, 소비자와의 신뢰 구축 등 실질적인 성과를 이끌어낼 계획이다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "이번 전국대회는 친환경농업의 가치를 알리고, 농업의 미래를 논의하는 뜻깊은 자리가 될 것"이라며 "경기도는 농업의 지속가능성과 농민의 자립을 위해 실효성 있는 정책을 꾸준히 마련해 나가겠다"고 말했다.





