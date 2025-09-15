러 "루마니아 영공 드론 침범 근거 없어…우크라 도발" 주장

러시아 정부는 자국 드론이 루마니아 영공을 침범했다는 루마니아 정부의 주장에 대해 "근거 없다"고 밝혔다.

15일(현지시간) 리아노보스티 통신에 따르면 루마니아 주재 러시아대사관은 텔레그램 성명에서 "드론이 어느 국가 소속인지 객관적인 확인이 부재한 상황에서 루마니아 측의 항의는 허무맹랑하고 근거 없는 것으로 일축됐다"고 했다.

루마니아 국방부는 지난 13일 러시아 드론이 루마니아 영공을 침범했다고 했다. 루마니아 외무부는 14일 블라디미르 리파예프 주루마니아 러시아 대사를 초치해 항의했다.

러 대사관은 리파예프 대사가 루마니아 외무부와 대화하는 동안 루마니아 영공을 침범했다는 드론의 식별과 관련한 질문에 설득력 있는 답변을 못 했다고 지적했다.

이어 "이 모든 증거는 이 사건이 '키이우 정권의 고의적 도발'임을 시사한다"며 우크라이나가 러시아와의 대립에 유럽 국가를 끌어들이려고 하는 것이라고 주장했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



