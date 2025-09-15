의성군 '의성마늘팀', 농기계 챌린지서 장려상

여성농업인, 기계화 농업의 새로운 가능성 열다

경북 의성군은 지난 10일 농촌진흥청 농촌인적자원개발센터에서 열린 '2025 여성농업인 농기계 챌린지 경진대회'에서 군 대표로 출전한 '의성 마늘 팀'이 농촌진흥청장상(장려상)을 받았다고 15일 밝혔다.

경북 의성군 여성농업인 농기계 챌린지 AD 원본보기 아이콘

'의성 마늘 팀'은 지역 여성농업인 3명으로 꾸려졌으며, 이번 대회를 통해 농업기계 활용 능력을 전국 무대에서 공식적으로 입증하며 의성군 여성농업인의 위상을 높였다.

◆ 정밀·스마트 농업 기량 겨룬 무대

올해 대회는 "어 허(her)! 정밀하게, 센스 있게, 한 뼘 더 스마트하게"를 주제로 열렸다. 경진은 ▲보행 관리기를 활용한 두둑 형성 ▲반자동 정식기를 이용한 배추 모종 심기 ▲트레일러 부착 트랙터로 ㄷ자 코스 주행 등 3개 종목으로 진행됐다.

의성 마늘 팀은 모든 종목에서 안정된 기술과 집중력을 발휘하며 심사위원들로부터 높은 평가를 받았다.

◆ "여성농업인의 저력 확인"

대회에 참가한 단촌면 권갑숙 씨는 "전국 경진대회를 통해 여성농업인의 농기계 활용 능력을 입증하고 더 발전할 계기를 마련해 뜻깊다"고 말했다.

김주수 의성군수는 "이번 성과는 여성농업인의 뛰어난 역량을 보여주는 동시에 농촌 여성의 농기계 활용에 대한 인식을 확산시키는 계기가 됐다"며, "앞으로도 여성농업인이 농촌의 주역으로 성장할 수 있도록 아낌없이 지원하겠다"고 강조했다.

이번 수상은 여성농업인이 농촌의 보조적 역할을 넘어 농업기계화 시대의 주체적 동력으로 부상하고 있음을 보여준다. 의성군의 지원과 현장 여성농업인의 도전정신이 맞물리며, 농업 경쟁력 강화와 농촌 여성의 위상 제고라는 두 마리 토끼를 잡아가고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>