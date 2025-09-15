장금용 창원특례시장 권한대행, "농가를 적극적 지원하겠다"

북면 단감 농가 방문 등 현장 행정 강화



장금용 경남 창원특례시장 권한대행이 15일 북면 단감 재배 농가를 방문해 추석 성수기 대비 단감 생산 현황을 점검하고, 마금산온천 족욕 체험장 등 주요 사업장과 민원 현장을 찾아 현장 중심의 해법을 모색했다.

창원특례시에 따르면 이날 장 권한대행은 먼저 북면 단감 재배 농가를 방문해 일소 피해 및 병해충 동향, 예상 생산량 등을 종합적으로 살펴보고 농업인들의 애로사항을 청취했다고 밝혔다.

올해 초여름 가뭄과 폭염으로 약 10% 안팎의 단감이 일소(햇볕 데임) 피해를 보았으나, 농가의 적절한 관수 관리, 일소피해 경감제 살포 및 병해충 방제로 생육이 안정적으로 관리되어 평년과 비교해 풍년이 예상된다.

이어 시민 불편 해소를 위한 민원 현장 방문도 이어졌다. ▲마금산온천 족욕 체험장 ▲북면 무동∼무곡지구 연결도로(대로 3-35호선) 개설 현장 ▲명호마을 교량 확장 요청지 등을 차례로 방문해 주민 의견을 청취했고, 관계 부서에 적극적인 민원 대응을 주문했다.

장금용 권한대행은 "올여름 가뭄과 폭염으로 어려움이 많았지만, 추석 성수기에 대비해 농가를 적극적으로 지원해 품질 좋은 단감 수확에 박차를 가하겠다"며 "단감 일소 피해와 같은 기후 변화 관련 현안은 물론, 생활 속 불편 사항까지 꼼꼼히 챙겨 신뢰받는 행정을 이어가겠다"고 강조했다.





