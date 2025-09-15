김민석 총리, 내년 지방선거 출마 여부에 "생각 없다"

국회 대정부질문 정치 분야

김민석 국무총리는 15일 내년 지방선거 출마 여부를 묻는 말에 "생각이 없다"고 답했다.

김 총리는 이날 국회 대정부질문에서 임이자 국민의힘 의원 질문에 이같이 말했다.

김민석 국무총리가 15일 국회 본회의장에서 열린 대정부 질문에서 임이자 국민의힘 의원의 질문에 답하고 있다. 2025.9.15 김현민 기자

임 의원은 "생각 없다니 다행"이라며 "지금 이재명 정부의 모든 국정, 인사, 특검이 오로지 지방선거에 맞춰져 있다"고 비판했다. 임 의원은 "특검 연장도 결국 같은 전략적 의도로 내년 지방선거까지 억지로 끌고 가서 특검 수사와 기소, 재판, 뉴스 등으로 우리 국민의 눈과 귀를 가리겠다(는 것)"이라고 꼬집었다.

이에 김 총리는 "윤석열 정권에서 특검들에 거부권을 행사하지 않았으면 이미 끝났을 일"이라며 "선거하고는 아무 상관 없다"고 반박했다.

그러자 임 의원은 "야당 탄압에 모자라 서울시장도 겨누고 있는데 낙인을 찍어 선거에 떨어트리겠다는 게 정상이냐, 법치국가가 맞나"라고 되받아쳤다.





최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



