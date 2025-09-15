본문 바로가기
김민석 총리, 내년 지방선거 출마 여부에 "생각 없다"

최유리기자

황서율기자

입력2025.09.15 16:03

숏뉴스
국회 대정부질문 정치 분야

김민석 국무총리는 15일 내년 지방선거 출마 여부를 묻는 말에 "생각이 없다"고 답했다.


김 총리는 이날 국회 대정부질문에서 임이자 국민의힘 의원 질문에 이같이 말했다.

김민석 국무총리가 15일 국회 본회의장에서 열린 대정부 질문에서 임이자 국민의힘 의원의 질문에 답하고 있다. 2025.9.15 김현민 기자

김민석 국무총리가 15일 국회 본회의장에서 열린 대정부 질문에서 임이자 국민의힘 의원의 질문에 답하고 있다. 2025.9.15 김현민 기자

임 의원은 "생각 없다니 다행"이라며 "지금 이재명 정부의 모든 국정, 인사, 특검이 오로지 지방선거에 맞춰져 있다"고 비판했다. 임 의원은 "특검 연장도 결국 같은 전략적 의도로 내년 지방선거까지 억지로 끌고 가서 특검 수사와 기소, 재판, 뉴스 등으로 우리 국민의 눈과 귀를 가리겠다(는 것)"이라고 꼬집었다.

이에 김 총리는 "윤석열 정권에서 특검들에 거부권을 행사하지 않았으면 이미 끝났을 일"이라며 "선거하고는 아무 상관 없다"고 반박했다.


그러자 임 의원은 "야당 탄압에 모자라 서울시장도 겨누고 있는데 낙인을 찍어 선거에 떨어트리겠다는 게 정상이냐, 법치국가가 맞나"라고 되받아쳤다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

